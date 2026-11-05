Espana agencias

Andorra sitúa la digitalización y el clima como prioridades en el encuientro

Imagen 5R54C4IAZVDBNMNHW34EKME674
Guardar

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha situado la digitalización, la resiliencia climática y la inclusión entre las prioridades de Andorra en la 30 Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Madrid.

Espot lo ha dicho durante el discurso que ha pronunciado en la sesión plenaria de este jueves, en el que también ha defendido la vigencia del multilateralismo inclusivo, informa el Gobierno en un comunicado.

PUBLICIDAD

Antes de entrar en materia política, el jefe de Gobierno ha expresado, en nombre del pueblo andorrano, el pésame tanto a las autoridades españolas como a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo, transmitiendo la solidaridad del Principado.

Espot ha recordado que hace cinco años Andorra organizó la 27 Cumbre en un contexto marcado por la pandemia de la Covid-19, en la que se fijó la innovación para el desarrollo sostenible como eje central.

PUBLICIDAD

El político andorrano ha señalado que, aunque los retos globales se han transformado y la digitalización ha acelerado su dimensión, la premisa andorrana sigue siendo la misma: "ningún país puede afrontar los grandes retos solo".

En este sentido, ha defendido la nueva Estrategia de la Cooperación Iberoamericana como una herramienta para conseguir resultados tangibles que mejoren directamente la vida de los ciudadanos.

Sobre la transformación digital, Espot ha celebrado el lanzamiento de la Alianza Iberoamericana para la Inteligencia Artificial, impulsada por España, y ha defendido que la IA debe ser una oportunidad que combine innovación con seguridad e inclusión, evitando que se convierta en un elemento que amplíe las desigualdades.

PROTECCIÓN CIVIL

Por otra parte, ha anunciado el compromiso de Andorra de ejercer, en 2027, la primera presidencia rotativa de la Secretaría Técnica de la Red Iberoamericana para la Reducción del Riesgo de Desastre y la Protección Civil.

Igualmente, ha manifestado el apoyo total del Principado a la Estrategia para el Turismo Sostenible en Iberoamérica y a la Agenda Iberoamericana de Turismo 2026-2036.

En cuanto a la inclusión social y educación, el mandatario ha informado de la adhesión de Andorra a la Carta Iberoamericana de Atención y Apoyo para hacer frente al reto del envejecimiento demográfico y garantizar la protección de las personas mayores.

Finalmente, ha celebrado la ampliación de la comunidad con la incorporación de nuevos Estados observadores asociados (India, Angola y Turquía) y de la Asociación de Estados del Caribe como observador consultivo.

AGENDA BILATERAL

Durante la jornada de trabajo en Madrid, Espot también se ha reunido con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, así como con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto para tratar la colaboración en el ámbito económico y de inmigración.

En este sentido, se han abordado los trabajos para firmar un acuerdo sobre la contratación en origen que regule el flujo migratorio de forma ordenada y que garantice los derechos laborales y las necesidades de los trabajadores de ambos países en Andorra.

Igualmente, Espot también se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien ha reiterado el apoyo firme y la solidaridad de Andorra con el pueblo ucraniano y ha destacado el compromiso del Principado con el derecho internacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 noviembre

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: los forenses califican de “demoledor” el trabajo tras el siniestro ferroviario: “El compromiso psicológico es inimitable”

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: los forenses califican de “demoledor” el trabajo tras el siniestro ferroviario: “El compromiso psicológico es inimitable”

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

La especialista analiza las frases cotidianas con las que censuramos nuestras emociones y advierte sobre el peligro de convertir el cansancio en culpa

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

Antonio de Dios, psicólogo: “La ansiedad no está reaccionando a lo que pasa, simplemente intenta anticipar”

El experto explica por qué podemos sentir ansiedad aunque todo parezca ir bien

Antonio de Dios, psicólogo: “La ansiedad no está reaccionando a lo que pasa, simplemente intenta anticipar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su “contrapunto”: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: los forenses califican de “demoledor” el trabajo tras el siniestro ferroviario: “El compromiso psicológico es inimitable”

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

Una pareja argentina viajó a España para que su bebé conociera a la abuela, la madre decidió quedarse mientras que el padre se volvió: la Justicia española le da la custodia a ella

La Audiencia de Lleida reabre tras 20 años el asesinato de Isaac Martínez por un informe que atribuye a un disparo un residuo hallado en la ropa del investigado

ECONOMÍA

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

DEPORTES

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”