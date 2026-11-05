Álvarez de Toledo propone eliminar "los pinganillos" de traducción de lenguas cooficiales en el Congreso

21/05/2025 La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene en el Foro Grupo Libertad y Democracia, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). Este seminario internacional organizado por el Grupo Libertad y Democracia, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y la Fundación Libertad y Desarrollo, en colaboración con el Ateneo de Madrid y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la FIU, reúne a una destacada lista de expresidentes, líderes políticos y referentes de América Latina y España para debatir sobre los principales aspectos políticos y sociales de la región. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press

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La diputada y número dos del PP en la lista de Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido que la primera medida que tomaría, aunque no se hubiese constituido aún el Gobierno, es eliminar del Congreso de los Diputados "el pinganillo" que ofrece traducción simultánea al castellano de las lenguas cooficiales.

En una entrevista de 'COPE', recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha señalado que el sistema de traducción simultánea, que permitió a partidos como Junts, ERC o BNG el uso de las lenguas cooficiales, es dentro del Congreso "símbolo de separación entre los españoles".

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"Siempre digo, la primera medida que yo tomaría, antes incluso de que se constituya el Gobierno, porque se constituye en las Cortes, es eliminar los pinganillos del Congreso de los Diputados como símbolo de separación entre españoles", ha señalado la número dos del PP en Madrid.

Además, ha incidido en que su partido quiere "derribar los muros" que, a su juicio, levantó el Gobierno actual. "Nosotros a la reconstrucción. A derribar muros, derribar pinganillos y fronteras y reconstruir el país", ha remachado.

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Este sistema de intérpretes que traducen simultáneamente catalán, euskera o gallego, y cuya traducción reciben los diputados a través de auriculares, entró en vigor en septiembre de 2023 y fue aprobada por una mayoría que hicieron valer PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.