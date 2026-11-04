Espana agencias

Uno de cada diez hombres reconoce alguna conducta de violencia sexual contra menores

Guardar

(Corrige una errata en el titular de la NA3305)

Barcelona, 4 nov (EFE).- El 10,2 por ciento de los hombres adultos en España reconoce haber mantenido alguna conducta de violencia sexual contra menores de edad a lo largo de su vida, según una investigación de la Universidad de Barcelona (UB).

PUBLICIDAD

El Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona ha presentado este miércoles el primer estudio de ámbito nacional que cuantifica en España tanto la atracción sexual hacia personas de menos de 16 años como las conductas de violencia sexual contra menores, sea o no con contacto físico y tanto en el entorno físico como en el digital.

La investigación, llevada a cabo a partir de encuestas a una muestra de 6.010 hombres adultos residentes en todo el territorio español, se ha desarrollado en el marco del programa internacional Prevention Global, en colaboración con la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

PUBLICIDAD

Es un proyecto internacional con el objetivo de conocer la magnitud real del problema en diversos países con un mismo instrumento de medida e identificar qué estrategias funcionan para evitar que el daño se produzca.

La aplicación en España, a cargo de GReVIA, permite por primera vez situar los datos españoles en este marco comparativo internacional.

Según el estudio, el 10,2 % de los participantes reconoce haber llevado a cabo, al menos una vez en la vida, alguna conducta de violencia sexual que implica a personas de menos de 18 años.

Cuando el análisis se restringe a niños, niñas y adolescentes de menos de 15 años, la prevalencia es del 2,8 %, y del 1,7 % cuando se refiere a niños y niñas de menos de 12 años.

El 3,4 % de la muestra reporta alguna de estas conductas en los últimos doce meses.

El estudio recoge conductas autoinformadas, con y sin contacto físico, en el entorno físico y en el digital, e incluye los casos con adolescentes de 16 y 17 años únicamente cuando existe una diferencia de al menos diez años con la persona que responde, de manera que quedan fuera las relaciones sexuales consentidas entre personas de una edad similar, aunque una sea menor de edad.

A lo largo de la vida, las conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fuera de Internet son más frecuentes (9,7 %) que las que se producen en el entorno digital (4,2 %), un dato que matiza el relato público que sitúa las pantallas como escenario principal de esta violencia.

Al tratarse de conductas muy estigmatizadas, los investigadores consideran que es esperable que estén infrareportadas: las estimaciones deben leerse como conservadoras.

El estudio no solo evalúa la conducta sexual sino también la atracción hacia personas menores de 16 años.

En este segundo caso, el 22,2 % de los participantes declara que ha sentido algún grado de atracción sexual hacia personas de menos de 16 años desde que llegaron a la edad adulta.

En la mayoría de los casos, se trata de una atracción poco frecuente y secundaria a la atracción hacia personas adultas: el 12,3 % la sitúa en "casi nunca" y solo el 1,9 % afirma que la experimenta la mayor parte del tiempo o casi siempre.

La atracción exclusiva hacia personas menores de edad, sin atracción hacia personas adultas, es muy minoritaria: el 0,3 % de la muestra.

Los datos confirman que ambos fenómenos están asociados: quienes declaran atracción presentan una probabilidad significativamente más alta de reportar conductas de violencia sexual, pero también se señala que esta asociación no es determinante.

Así, el 72,8 % de los hombres que declaran atracción sexual hacia personas de menos de 16 años no reportan ninguna conducta de violencia sexual contra la infancia o la adolescencia.

Los investigadores consideran que este grupo que siente atracción pero no ha cometido conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes representa una oportunidad de intervención temprana antes de que haya una víctima. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Una simple errata en los documentos judiciales bloqueó el pago que los tribunales le reconocieron y lo condenó a vivir en la calle

Un hombre sin hogar lleva una década esperando para cobrar su indemnización de 109.000 euros tras pasar 15 meses en la cárcel por error

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

Con la bajada de temperaturas, miles de familias han sacado sus abrigos y edredones y ahora se plantean encender las calefacciones

Los expertos coinciden: la calefacción al mínimo no es tan buena idea como crees para tu factura

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi continúa conquistando a la crítica y al público desde su estreno mundial en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo

‘La bola negra’ conquista Londres y logra su tercer Premio del Público tras triunfar en los festivales de Toronto y San Sebastián
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Milei se reunirá esta noche con Abascal pero no tiene en agenda ir a la inauguración ni la cena con los reyes

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 600.548 euros entre multas y ganancias de los sobornos en el ‘caso mascarillas’

Un robo de cable provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona a su paso por Zaragoza

Condenan a un legionario por volcar un blindado en Melilla: ordenó a la conductora que se pusiera de pasajera porque quería ponerse al volante

ECONOMÍA

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

Vox anuncia bajada “masiva de impuestos” y reducir el IVA al 18%: ¿cómo pretende hacerlo?

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions