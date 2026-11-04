Un apagón parcial afecta a 13.740 suministros de La Palma durante 22 minutos

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Santa Cruz de La Palma, 4 nov (EFE).- Un nuevo incidente en el sistema eléctrico de La Palma ha afectado este miércoles a 13.740 suministros durante 22 minutos, dos días después del cero energético que dejó sin electricidad a toda la isla.

Según ha informado Endesa, la incidencia se ha producido a las 7:23 horas por la desconexión de varios grupos de generación de la central de Los Guinchos, lo que ha provocado inestabilidad en la red de media tensión.

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La compañía ha señalado que desconoce por el momento la causa de la desconexión, aunque ha indicado que varios de los grupos de la central tienen entre 50 y 54 años de antigüedad.

El suministro eléctrico ha recuperado la normalidad a las 7:45 horas.

El pasado lunes La Palma sufrió un cero energético que duró cuatro horas y que afectó a 50.508 suministros, según los datos facilitados por Endesa.

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