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Suben a siete los arrestos por 'Blocus' en Cataluña con una detenida de 18 años en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a una joven de 18 años en Barcelona presuntamente vinculada a 'Blocus', acusada de ser instigadora y dinamizadora del grupo en relación a los saqueos y disturbios del pasado 24 de octubre, por lo que el total de arrestos sube a siete.

Se trata de la séptima detención en Cataluña por estos hechos y, según la investigación policial, la detenida era administradora de grupos de comunicación que se crearon para facilitar la coordinación de los participantes, informan en un comunicado este miércoles.

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También se ha constatado que el acceso a este grupo se pudo promocionar mediante la difusión de un cartel en la red social TikTok que incorporaba un código QR con acceso directo en un canal de WhatsApp.

La investigación por el fenómeno 'Blocus' sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

De los seis detenidos hasta ahora, dos mayores de edad están en prisión provisional sin fianza y otro (menor de edad) se encuentra en internado en régimen cerrado, si bien otras dos menores de edad fueron detenidas en la provincia de Barcelona este fin de semana y quedaron en libertad.

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