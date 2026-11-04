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Sánchez valora la "dignidad" de Puente al dimitir mientras Feijóo les afea el "teatrillo"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar este miércoles que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asume interinamente la cartera de Transportes al dimitir Óscar Puente, ha valorado su "dignidad" al irse, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "teatrillo" de la dimisión.

Puente anunció su dimisión el martes, justo antes de terminar su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el siniestro ferroviario en Urda con 69 víctimas mortales, y Sánchez, en una declaración institucional desde la Moncloa este miércoles, ha indicado que no hay relevo en el ministerio, más allá de que Cuerpo amplíe sus competencias.

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"Hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha dicho el presidente del Gobierno, además de considerar de "enorme respeto" a las víctimas la dimisión, que es de "dignidad política".

El ministro de la Función Pública, Óscar López, ha descrito también la dimisión como un "ejemplo de dignidad" y "de buena política".

A su juicio, fue "una sorpresa relativa", pues "a un buen político nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer", por lo que era de esperar ese "gesto de dignidad" y empatía hacia las víctimas, con, además, "una gestión de los tiempos muy inteligente", al esperar a dimitir tras dar explicaciones parlamentarias.

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Como muestra de "dignidad y transparencia" ha calificado también la dimisión otro ministro, el de Exteriores, José Manuel Albares, para recalcar que este hecho contrasta "enormemente" con cómo ha actuado el PP en ocasiones similares.

"Una figura como Óscar Puente no se va de la vida política" y "será un activo importante" del partido, ha explicado el líder socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, pese a que Puente haya abandonado también su candidatura a diputado por Valladolid.

A Feijóo, en cambio, la dimisión de Puente le ha parecido un teatrillo y "una forma indigna de irse".

En primer lugar, porque en las horas previas, durante las explicaciones en la Diputación Permanente, habló de las reformas que emprenderá el ministerio, ocultando que no seguiría, para esperar a anunciarlo "en 'prime time'", unos minutos después de las nueve de la noche, y así entrar en directo en los noticiarios de televisión.

Y también porque, según cree Feijóo, Sánchez ya sabía desde por la mañana que iba a dimitir, y no se enteró unos minutos antes, como dijo Puente.

Asimismo, se ha referido a la "dignidad política" para apuntar que la tendría que tener Sánchez para dimitir él también, y ha añadido que la dimisión no se retrasó unos días para aguardar a las explicaciones parlamentarias, sino a las encuestas.

En ese sentido, otra dirigente del PP, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha tildado la dimisión de "jugada electoralista, como todo lo que hacen Pedro Sánchez y su Gobierno".

"La diferencia es que vamos a tener un ministro que no insulta en redes sociales", ha contestado Guardiola sobre el también extremeño Cuerpo como sucesor de Puente en Transportes.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que Cuerpo "solo es un fusible más", "un cuerpo más" utilizado por Sánchez para evitar su responsabilidad, ya que de la tragedia de Urda "el responsable es Pedro Sánchez", ha opinado.

También ha señalado Abascal que él no se subiría a un AVE y que si Feijóo "quiere bañarse en Palomares, como hizo Manuel Fraga en su momento, él sabrá".

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ve "lógica, perfectamente coherente y comprensible" la decisión de Sánchez de optar por Cuerpo, tras una dimisión que era un "gesto difícil" aunque también "esperado".

Según Colau, aunque no fuera "culpable directo en absoluto" del accidente, "sí tenía la responsabilidad política sobre el sistema ferroviario" y "por lo tanto era necesaria una respuesta política".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cree que la dimisión era "un consenso social" y "algo que tenía que ocurrir, pero considera que no es suficiente", porque si Cuerpo "sigue haciendo lo mismo que ha hecho Puente, va a volver a pasar lo mismo", pues la culpa fue "de la privatización, la liberalización, los trabajadores sometidos a jornadas extenuantes, y de haber metido muchos más trenes en las mismas vías sin invertir mucho más en mantenimiento". EFE

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