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Milei no asistirá a la inauguración de la cumbre de Madrid ni a la cena con los reyes

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, no acudirá este miércoles a la inauguración oficial de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid ni a la cena de gala posterior que ofrecen los reyes, según la agenda difundida por la Oficina de la Presidencia del Gobierno de Argentina.

Milei tiene previsto llegar hoy a la capital de España a las 17:00 horas y reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, a las 22:30.

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Las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana a las que asisten los diez jefes de Estado y Gobierno presentes esta semana en Madrid empieza hoy con un acto inaugural en el Teatro Real en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ofrecerán sendos discursos.

Posteriormente está programada una cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

La agenda de Milei no incluye ninguno de estos dos actos oficiales, aunque sí especifica que mañana acudirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

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Esta visita, la octava a España desde que asumió la Presidencia de Argentina en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémico por los insultos que dirigió a Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio.

A su regreso a Buenos Aires, el mandatario argentino atacó de nuevo a Sánchez, al que calificó de "ladrón y corrupto"; y un día después repitió los insultos en otro acto público.

Milei hizo ese viaje a Madrid para dar su apoyo al PP y a Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En esa visita solo fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que con Abascal tuvo una conversación telemática que ambos distribuyeron después por las redes sociales. EFE

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