Espana agencias

Maruja Torres, Premio Feroz de Honor 2027 concedido por los informadores cinematográficos

Guardar

Madrid, 4 nov (EFE).- La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Feroz de Honor 2027 a la periodista y escritora Maruja Torres, referente para la profesión, que recogerá la estatuilla en la 14 gala de estos galardones el sábado 23 de enero en Pontevedra, ha informado este miércoles la organización.

"Una mujer feroz que empezó siendo la que es gracias a sus primeros trabajos en la revista de cine Fotogramas y que, de la mano de compañeros de viaje como Terenci Moix, ha hecho del cine su escudo, su morada, su razón y su manera de asomarse a la vida de los otros (nuestra vida)", ha asegurado un comunicado de AICE.

PUBLICIDAD

Periodista, reportera de guerra y escritora, Maruja Torres, nombre con el que se conoce a María Dolores Torres Manzanera, nació el 16 de marzo de 1943 en Barcelona, en el entonces Barrio Chino, dentro de una familia humilde de origen murciano. Sin formación académica reglada, empezó a trabajar como mecanógrafa a los 14 años y se formó de manera autodidacta, impulsada por su afición a la lectura y la escritura.

Su carrera periodística comenzó en 1963 en el diario La Prensa, donde fue secretaria y redactora. Después pasó por publicaciones como Garbo, Fotogramas, El Papus, Por Favor, Mundo Diario y Tele Express. En los años ochenta se trasladó a Madrid y desarrolló una parte clave de su trayectoria en El País, donde ejerció como reportera y columnista y se consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo español.

PUBLICIDAD

Además de periodista, Maruja Torres ha construido una destacada carrera literaria. Es autora de novelas y libros como 'Mujer en guerra', 'Diez veces siete' y 'Mientras vivimos', obra con la que ganó el Premio Planeta en 2000. Más tarde sumó también el Premio Nadal, lo que la confirmó como una figura relevante tanto en el periodismo como en la literatura.

En 2024 publicó 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo', donde escribió: "El cine fue una inconmensurable puerta abierta para los jóvenes que, en los sesenta, sufríamos la sequía cultural del franquismo. Incluso con cortes, censuradas o porque no las dejaban proyectar, y solo podíamos leer sobre ellas y quejarnos como podíamos, las películas nos proporcionaban la adrenalina necesaria para ser felices".

Maruja Torres será la primera periodista que se une a la lista de los galardonados con el premio honorífico de la AICE, que hasta ahora se entregó a cineastas, actrices o actores como los intérpretes Marta Fernández-Muro, Mónica Randall, Victoria Abril, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Verónica Forqué, Rosa María Sardà y José Sacristán; y directores/as como Pedro Almodóvar, Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda, Carlos Saura y Jaime Chávarri.

AICE es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 que reúne a más de 200 periodistas, críticos y redactores especializados en cine y series en medios de comunicación españoles (prensa, radio, televisión e internet). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Receta de pastela de pollo marroquí, una deliciosa torta que mezcla sabores dulces y salados

Este pastel se compone de varias capas de masa filo y se rellena con un guiso de pollo, aromatizado con una mezcla de especias y un toque dulce de almendras y canela

Receta de pastela de pollo marroquí, una deliciosa torta que mezcla sabores dulces y salados

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

Unos traficantes en Sevilla que trasladaban un fusil AK-47 y un lanzacohetes valorados en 6.000 euros los arrojan desde un coche durante una persecución policial

UGT lleva a Adif a los tribunales por la filtración de los audios del accidente de Urda que pusieron a un trabajador en el punto de mira

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”