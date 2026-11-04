Maruja Torres, Premio Feroz de Honor 2027 concedido por los informadores cinematográficos

Guardar

Madrid, 4 nov (EFE).- La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Feroz de Honor 2027 a la periodista y escritora Maruja Torres, referente para la profesión, que recogerá la estatuilla en la 14 gala de estos galardones el sábado 23 de enero en Pontevedra, ha informado este miércoles la organización.

"Una mujer feroz que empezó siendo la que es gracias a sus primeros trabajos en la revista de cine Fotogramas y que, de la mano de compañeros de viaje como Terenci Moix, ha hecho del cine su escudo, su morada, su razón y su manera de asomarse a la vida de los otros (nuestra vida)", ha asegurado un comunicado de AICE.

PUBLICIDAD

Periodista, reportera de guerra y escritora, Maruja Torres, nombre con el que se conoce a María Dolores Torres Manzanera, nació el 16 de marzo de 1943 en Barcelona, en el entonces Barrio Chino, dentro de una familia humilde de origen murciano. Sin formación académica reglada, empezó a trabajar como mecanógrafa a los 14 años y se formó de manera autodidacta, impulsada por su afición a la lectura y la escritura.

Su carrera periodística comenzó en 1963 en el diario La Prensa, donde fue secretaria y redactora. Después pasó por publicaciones como Garbo, Fotogramas, El Papus, Por Favor, Mundo Diario y Tele Express. En los años ochenta se trasladó a Madrid y desarrolló una parte clave de su trayectoria en El País, donde ejerció como reportera y columnista y se consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo español.

PUBLICIDAD

Además de periodista, Maruja Torres ha construido una destacada carrera literaria. Es autora de novelas y libros como 'Mujer en guerra', 'Diez veces siete' y 'Mientras vivimos', obra con la que ganó el Premio Planeta en 2000. Más tarde sumó también el Premio Nadal, lo que la confirmó como una figura relevante tanto en el periodismo como en la literatura.

En 2024 publicó 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo', donde escribió: "El cine fue una inconmensurable puerta abierta para los jóvenes que, en los sesenta, sufríamos la sequía cultural del franquismo. Incluso con cortes, censuradas o porque no las dejaban proyectar, y solo podíamos leer sobre ellas y quejarnos como podíamos, las películas nos proporcionaban la adrenalina necesaria para ser felices".

PUBLICIDAD

Maruja Torres será la primera periodista que se une a la lista de los galardonados con el premio honorífico de la AICE, que hasta ahora se entregó a cineastas, actrices o actores como los intérpretes Marta Fernández-Muro, Mónica Randall, Victoria Abril, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Verónica Forqué, Rosa María Sardà y José Sacristán; y directores/as como Pedro Almodóvar, Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda, Carlos Saura y Jaime Chávarri.

AICE es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 que reúne a más de 200 periodistas, críticos y redactores especializados en cine y series en medios de comunicación españoles (prensa, radio, televisión e internet). EFE

PUBLICIDAD