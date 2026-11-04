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Los docentes públicos madrileños denuncian su "asfixia" a favor de la educación privada

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Madrid, 4 nov (EFE).- Las seis universidades públicas madrileñas Alcalá (UAH), Autónoma (UAM), Complutense (UCM), Carlos III (UC3M), Politécnica (UPM) y Rey Juan Carlos (URJC) han comenzado este miércoles una huelga de dos días con la que quieren denunciar la "asfixia" económica que la Comunidad de Madrid ejerce sobre ellas en favor de los centros privados.

Por ello, junto con el resto de docentes públicos de la Comunidad de Madrid, han protagonizado esta mañana una marcha que en principio estaba previsto que comenzase desde la sede del PSOE, en la calle Ferraz, pero ha sido modificada por Delegación de Gobierno para que se iniciase en la aledaña calle de Marques de Urquijo para terminar en Génova, donde se ubica la sede del Partido Popular.

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Los convocantes han denunciado este cambio en el lugar del inicio de la cabecera "sin dar ningún motivo claro para ello" y han asegurado que hay una "arbitrariedad manifiesta de esta decisión", mientras la marcha se ha desarrollado sin incidentes y en un ambiente lúdico.

Miles de docentes y estudiantes han participado en esta manifestación, donde han denunciado la "expansión" de universidades privadas y que ha estado vigilada por un fuerte dispositivo policial.

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Así lo ha aseverado a los periodistas al arranque de la marcha Emma García, portavoz de 'UCM por la pública', quien ha remarcado que las privadas "crecen en Madrid y por toda España gracias a la infrafinanciación" que ha calificado como un "sistema para dividirnos de las élites".

La manifestación ha reunido a docentes que portaban camisetas verdes, unas con el lema 'Universidad pública' y la emblemática 'Educación pública para tod@s', junto a las amarillas por la educación infantil, y ha coreado “Ayuso, escucha, la uni está en lucha”, mientras han reclamando que la Consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se reúna con ellos.

La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las plataformas de estos centros, ha denunciado la "asfixia económica" del sistema universitario y acusa al Gobierno regional de mantener una "estrategia de infrafinanciación deliberada".

A pesar de que en marzo de este año los seis rectores de las universidades madrileñas firmaron un plan plurianual de financiación, que contempla 14.800 millones de euros hasta 2031 y que el Ejecutivo madrileño calificó como un acuerdo "histórico", desde las plataformas inciden en que es una "estafa".

Según las plataformas, la financiación universitaria permanece estancada en el 0,4 % del PIB regional, frente al 1 % que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y por debajo de la media nacional (0,75 %) y europea (0,92 %).

Las movilizaciones universitarias completan el círculo de las reivindicaciones por la educación pública en la Comunidad de Madrid que comenzó el pasado 7 de abril con el paro de las educadoras infantiles y continuó desde el 14 de octubre con la huelga indefinida que mantienen los docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

 Ana Vicenti, docente de secundaria y portavoz de la asamblea Menos Lectivas, ha calificado la marcha de este miércoles como "histórica" porque "deja muy claro hasta qué punto" todos los sectores de la comunidad educativa pública madrileña están "cansados y se han unido para defender juntos algo tan básico como es la educación pública".

Las universidades cierran así un 2026 que ha estado marcado por el conflicto educativo por las condiciones laborales y la financiación de la enseñanza pública, con dos jornadas de huelga se producen semanas después de los enfrentamientos registrados en la Universidad Complutense de Madrid, donde una intervención policial durante un piquete informativo frente a la Facultad de Ciencias Químicas se saldó con cinco detenidos y ocho heridos. EFE

(foto)(vídeo)

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