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La AIReF advierte de que España incumplirá las reglas fiscales europeas este año

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Madrid, 4 nov (EFE).- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha advertido este miércoles de que España incumplirá este año las nuevas reglas fiscales europeas.

La AIReF ha presentado su Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2027, en el que estima que el gasto primario neto -que es la métrica clave de las nuevas reglas fiscales europeas- aumentará un 7,3 % este año, lejos del 3,5 % previsto.

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De hecho, el desfase es tan grande que consumirá todo el desvío previsto tanto para un solo ejercicio (tres décimas de PIB) como para todo el periodo de ajuste (seis décimas de PIB) incluso si se utiliza todo el margen que da Bruselas para el gasto en defensa y seguridad energética: "el riesgo de incumplimiento es claro", ha subrayado Olóndriz.

Sin embargo, es "difícil" cuantificar ese desvío o el ajuste que será necesario, ya que se desconoce el uso que el Gobierno hará de la cláusula de escape para medidas energéticas -"a fecha de hoy no nos consta que le Gobierno haya solicitado esa flexibilidad"- y, además, el futuro Ejecutivo que salga de las elecciones generales podría negociar un nuevo plan fiscal con Bruselas.

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Ante esta situación, la AIReF pide al Ministerio de Hacienda que defina una estrategia fiscal completa y tanto a la Administración central como a las comunidades autónomas y corporaciones locales, que eviten incrementar el gasto estructural. EFE

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