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Isabel Allende: "Siento en el aire una fascinación con la ultraderecha y el populismo"

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Madrid, 4 nov (EFE).- La ganadora del premio Planeta 2026, Isabel Allende, considera que los escritores tienen como "unas antenas" con las que pescan "el murmullo del inconsciente colectivo, lo que está pasando" y advierte de que siente "en el aire una fascinación con la ultraderecha, con los gobiernos autoritarios y el populismo".

En un encuentro con periodistas, Allende afirmaba que 'La hora antes del alba', la novela ganadora donde la protagonista vuelve a la casa familiar tras ser torturada por la dictadura, llega en un momento en el que las democracias están amenazadas, "hasta aquellas que parecen sólidas como la de Estados Unidos: estoy viviendo bajo el régimen de Trump, que da para pensar mucho".

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Sostiene la autora que su experiencia vital le hace ser consciente de esta realidad: "para un joven es muy fácil enchufarse con los neonazis porque no tiene ni idea de lo que fue ese régimen y las consecuencias que tuvo".

Allende explica que la novela premiada, secuela de 'La casa de los espíritus' y en las librerías desde este miércoles, es fruto de la insistencia de sus lectores por saber qué había pasado con Alba Satigny Trueba, sola en el caserón familiar, embarazada y perseguida por la dictadura, y comenta que imaginar sus circunstancias "fue fácil" porque conoce de primera mano qué es la dictadura y cómo funciona el terror.

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Allende, la escritora de lengua española más leída en el mundo, deja claro que toda su vida fue feminista, incluso "antes de que la palabra existiera" y afirma seguir siendo "la misma furiosa" que fue a sus 15 años.

La autora, nacida en Perú, criada en Chile y afincada en EE.UU., subraya que en todos sus libros hay mujeres fuertes y está presente la lucha contra el patriarcado, "que es el que determina las jerarquías sociales, la violencia, las desigualdades y la guerra".

La novelista reconoce que el patriarcado es un tema que ha imperado por milenios: "el hecho de que no hayamos logrado lo que queremos no significa que hayamos fracasado sino que la lucha era más fuerte de lo que creíamos".

Afirma que a la mujer "le conviene la democracia" porque los gobiernos autoritarios "lo primero que hacen es atacar a los periodistas y a las mujeres".

"Y cada vez que ocurre una situación de violencia, de catástrofe o cualquier extremismo, las primeras víctimas son ellas" y eso, dice, "lo debería tener claro la gente joven".

 No olvida la escritora que las mujeres son "las que cuidan, las que protegen, las que nutren, las que siembran la tierra, cuidan a los hijos y ayudan a morir. Gracias a las mujeres sobrevive el mundo".

Allende explica que para ella "no fue difícil" volver al mundo de 'La casa de los espíritus' cuatro décadas después: "No creo en fantasmas, pero mi abuela tenía sesiones de espiritismo una vez a la semana y yo me crié con la idea de que se podía invocar a los muertos".

"Vivíamos rodeados de espíritus y con la idea de que había muchas dimensiones de la realidad. Acepto ese misterio, vivo también del pasado y no pasa un día que no recuerde a mi hija, fallecida hace 33 años" y para la que escribió 'Paula' (1994).

"Ella y mi madre son dos espíritus que me acompañan porque quiero recordarlos, no por ninguna otra razón".

Allende admite que no relee sus libros porque hay "demasiadas lecturas buenas" en el mercado y que nunca se despide de sus personajes porque "siempre vuelven disfrazados", una y otra vez, a las páginas de sus novelas.

Y es que, dice, "con un familia como la mía, no hay nada que inventar".

Allende confiesa que no quiere trasladar mensajes con sus libros: "cuento las cosas como las he vivido, me parece que no tengo respuestas para nada, lo que tengo son preguntas y una curiosidad insaciable".

Y escribe sobre las cosas que le importan: "no tengo que inventar mucho, tengo que escuchar y observar lo que pasa a mi alrededor. La literatura es un acto de empatía".

La escritora se siente conmocionada por haber recibido el premio Planeta, que supone, dice, "la coronación" de todo lo escrito durante 45 años.

"He tenido muchos premios, pero este fue muy personal y recibido, encima, de manos del rey y de la reina", concluye.EFE

(vídeo) (foto)

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