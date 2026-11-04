Feijóo estará el 14 de noviembre en un "gran acto" de campaña electoral en Santiago de Compostela

04/11/2026 La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, encabeza una reunión del comité de campaña de las elecciones generales. POLITICA PPDEG

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo, estará el sábado 14 de noviembre en un "gran acto" de campaña electoral en Santiago de Compostela, que se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar.

Así lo ha avanzado este miércoles la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión del comité de campaña de las elecciones generales.

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El acto se celebrará a las 12.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar y, según ha augurado Prado, estará "lleno de simpatizantes, afiliados y de todas las personas que deseen un cambio para España".

Los populares gallegos han asegurado estar "preparados" para afrontar el proceso electoral "con ganas y con fuerza", sobre todo, después de la dimisión este martes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

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CAMPAÑA DE "HACER TERRITORIO"

De cara a la campaña, Prado ha avanzado que el PPdeG apostará por "hacer territorio", con acciones que irán más allá de los mítines y que incluirán encuentros con la ciudadanía, presencia en la calle, paseos y actos sectoriales.

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"El secreto siempre es escuchar a la gente y hacer lo que realmente esperan de nosotros, que resolvamos los problemas", ha señalado la secretaria xeral, quien ha defendido que, para ello hay que escuchar a los ciudadanos y después actuar.