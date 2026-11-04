Feijóo asistirá al funeral por las víctimas de Urda en la catedral de Toledo

Guardar

Toledo, 4 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el jueves 12 de noviembre a la misa funeral que se oficiará en la catedral de Toledo en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así lo ha avanzado, a preguntas de los periodistas, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien en una visita a Toledo junto al alcalde de la capital castellanomanchega, Carlos Velázquez, ha mostrado su confianza "en que todos los líderes de todos los partidos políticos acudan también".

PUBLICIDAD

Sémper ha señalado que hay "pocas cosas más importantes que honrar" a esas víctimas y ha lamentado que "nadie debería morir por un accidente evitable".

El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda que se oficiará en la catedral de Toledo a las 19:00 horas, y ya han confirmado su asistencia los reyes de España, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)