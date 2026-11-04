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Feijóo asistirá al funeral por las víctimas de Urda en la catedral de Toledo

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Toledo, 4 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el jueves 12 de noviembre a la misa funeral que se oficiará en la catedral de Toledo en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así lo ha avanzado, a preguntas de los periodistas, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien en una visita a Toledo junto al alcalde de la capital castellanomanchega, Carlos Velázquez, ha mostrado su confianza "en que todos los líderes de todos los partidos políticos acudan también".

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Sémper ha señalado que hay "pocas cosas más importantes que honrar" a esas víctimas y ha lamentado que "nadie debería morir por un accidente evitable".

El funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda que se oficiará en la catedral de Toledo a las 19:00 horas, y ya han confirmado su asistencia los reyes de España, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón. EFE

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(Foto)(Vídeo)

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