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Empresarios iberoamericanos reciben Premio Enrique V. Iglesias de mano del rey de España

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Madrid, 4 nov (EFE).- El guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y el brasileño André Esteves, accionista controlador del banco BTG Pactual, han recibido de la mano del rey de España, Felipe VI, la XI y XII ediciones del premio Enrique V. Iglesias de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) este miércoles en Madrid.

Gutiérrez, tras recoger el premio en un acto en el Palacete de los Duques de Pastrana, ha asegurado que "Iberoamérica no es lo que hoy parece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser", para agregar que "su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla".

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Por su parte, Esteves ha destacado durante el encuentro que el premio es para él "un simbolismo de la integración Iberoamericana, que es uno de los beneficios de la globalización" y ha asegurado que promueve "esa integración, muy importante para nuestra sociedad".

El presidente de honor de CEAPI y primer secretario general Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, ha enviado un mensaje en el que ha expresado sus "felicitaciones a CEAPI por la iniciativa de distinguir anualmente a los empresarios que desde España y desde América estimulan crecientemente relaciones de cooperación, de inversión y comercio en el espacio iberoamericano y español".

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También han asistido a este acto, junto al rey de España, varios miembros de la Junta Directiva de CEAPI, como su presidenta, Núria Vilanova, y su secretaria General, Ana Pastor.

La ceremonia ha contado además con la presencia de autoridades iberoamericanas, entre ellas el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot. EFE

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