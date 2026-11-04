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El submarino Isaac Peral hunde un antiguo patrullero con un solo torpedo en el Atlántico

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Madrid, 4 nov (EFE).- El submarino Isaac Peral ha hundido el antiguo patrullero Infanta Elena mediante el lanzamiento de un solo torpedo durante un ejercicio con fuego real en aguas del Atlántico en el que la Armada ha puesto a prueba los sistemas de armas del S-81 y la preparación de su dotación.

El hundimiento del patrullero ha tenido lugar durante el ejercicio naval SINKEX 26, un adiestramiento periódico con armamento real en el que se han puesto en práctica las capacidades de combate del arma submarina en un escenario de actuación conjunta con otros medios navales, ha informado la Armada.

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Antes del ejercicio, el buque dado de baja fue descontaminado por completo mediante la extracción de todo tipo de combustibles, aceites y componentes contaminantes para preservar el entorno marino.

Asimismo, la zona de maniobras fue previamente evaluada desde el punto de vista hidrográfico y ambiental y se activó un protocolo específico de vigilancia e inspección para la protección de cetáceos y especies protegidas.

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El lanzamiento del torpedo ha servido para demostrar una de las capacidades esenciales de ese submarino, primera unidad de la serie S-80, como son operar de forma discreta y responder con precisión cuando la situación lo requiera.

La Armada ha destacado que, sin embargo, el verdadero valor de disuasión del Isaac Peral "reside en la certeza silenciosa de su presencia" al poder patrullar de forma invisible en cualquier punto y tener la capacidad de neutralizar una amenaza a larga distancia.

Con su participación en el ejercicio, el S-81 ha demostrado que está "plenamente preparado para contribuir a la defensa de España y a los compromisos adquiridos con sus aliados, así como la capacidad de la industria nacional para diseñar y construir submarinos de última generación", ha señalado la Armada.

Además, se ha constatado la plena integración del submarino junto a las fragatas Cristóbal Colón y Navarra, el buque multipropósito Carnota, el buque de acción marítima Relámpago, la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas, tres aviones Harrier, un helicóptero, un dron Scan Eagle y un avión de vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio. EFE

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