El sindicato CSIF denuncia que al menos 2.000 bomberos terminan su actividad en noviembre

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que al menos 2.000 bomberos forestales terminarán su actividad en noviembre, coincidiendo con el fin de la campaña de verano, al tiempo que reclama plantillas fijas y activas todo el año.

En un comunicado, el sindicato apunta que efectivos y dispositivos contra incendios "vuelven a reducir al mínimo sus operativos", lo que ya es, dicen, "una práctica habitual que se repite cada año, pese al cambio climático que provoca que los incendios forestales en la península ya no sean exclusivos de la época estival".

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Las llamas han arrasado 275.209 hectáreas entre el 1 de enero y 20 de septiembre, recuerda la nota, que alude a datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica. Esto convierte la campaña de 2026 en la de mayor superficie arrasada por el fuego en este mismo periodo en los últimos 10 años.

Los casos "más flagrantes" se dan en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y en la empresa estatal TRAGSA, según esto.

La CSIF argumenta que reducir los operativos tras el fin de la campaña estival "pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y la calidad medioambiental de los montes" y observa que "un año más, se repitan los principales problemas de los dispositivos".

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Exige a las comunidades "plantillas suficientes y estables todo el año, una planificación ajustada al riesgo real, mejores condiciones de seguridad y salud laboral, mejor coordinación y planificación entre administraciones y la aplicación efectiva de las leyes básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales".

Las comunidades autónomas "tienen competencias en la prevención y extinción de los incendios forestales, y no pueden eludir su responsabilidad sobre la organización, los recursos y las condiciones laborales de su operativo", recuerdan.

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A pesar de que en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los fuegos, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos, señala el sindicato.

La prevención contra los incendios y el diseño de los dispositivos son competencia de las propias comunidades, aunque pueden solicitar la intervención de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), compuestas por trabajadores de TRAGSA.

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En concreto, un total de 11 BRIF -unos 660 bomberos- están repartidas por toda la geografía española y permanecen activas 12 meses al año y cuentan con todos los recursos disponibles.

Según la CSIF, "esta situación contrasta con las condiciones del resto de bomberos forestales, que son despedidos al finalizar el verano, como ejemplo el personal encargado de la Vigilancia de los Parques Nacionales, que son zonas de alto valor ecológico y de gran importancia para preservar el ecosistema".

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Además, muchos trabajan en "condiciones precarias, con bases de operaciones que carecen de agua y luz y no se les reconocen ni las categorías profesionales ni el complemento de peligrosidad".

"La profesionalización de estos trabajadores pasa por ampliar su periodo de contratación a 12 meses y mejorar su preparación física y entrenamiento, mejoras salariales", señala el grupo.

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CSIF pide a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas que refuercen las plantillas para que los dispositivos de prevención de incendios se mantengan todo el año.

En sus demandas incluyen un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre comunidades; refuerzo de plantilla de bomberos forestales y tareas de prevención los 12 meses del año, terminando con los despidos al concluir la campaña de verano. EFE

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