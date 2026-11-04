Espana agencias

El sindicato CSIF denuncia que al menos 2.000 bomberos terminan su actividad en noviembre

Guardar

Madrid, 4 nov (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que al menos 2.000 bomberos forestales terminarán su actividad en noviembre, coincidiendo con el fin de la campaña de verano, al tiempo que reclama plantillas fijas y activas todo el año.

En un comunicado, el sindicato apunta que efectivos y dispositivos contra incendios "vuelven a reducir al mínimo sus operativos", lo que ya es, dicen, "una práctica habitual que se repite cada año, pese al cambio climático que provoca que los incendios forestales en la península ya no sean exclusivos de la época estival".

PUBLICIDAD

Las llamas han arrasado 275.209 hectáreas entre el 1 de enero y 20 de septiembre, recuerda la nota, que alude a datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica. Esto convierte la campaña de 2026 en la de mayor superficie arrasada por el fuego en este mismo periodo en los últimos 10 años.

Los casos "más flagrantes" se dan en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y en la empresa estatal TRAGSA, según esto.

La CSIF argumenta que reducir los operativos tras el fin de la campaña estival "pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y la calidad medioambiental de los montes" y observa que "un año más, se repitan los principales problemas de los dispositivos".

PUBLICIDAD

Exige a las comunidades "plantillas suficientes y estables todo el año, una planificación ajustada al riesgo real, mejores condiciones de seguridad y salud laboral, mejor coordinación y planificación entre administraciones y la aplicación efectiva de las leyes básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales".

Las comunidades autónomas "tienen competencias en la prevención y extinción de los incendios forestales, y no pueden eludir su responsabilidad sobre la organización, los recursos y las condiciones laborales de su operativo", recuerdan.

A pesar de que en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los fuegos, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos, señala el sindicato.

La prevención contra los incendios y el diseño de los dispositivos son competencia de las propias comunidades, aunque pueden solicitar la intervención de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), compuestas por trabajadores de TRAGSA.

En concreto, un total de 11 BRIF -unos 660 bomberos- están repartidas por toda la geografía española y permanecen activas 12 meses al año y cuentan con todos los recursos disponibles.

Según la CSIF, "esta situación contrasta con las condiciones del resto de bomberos forestales, que son despedidos al finalizar el verano, como ejemplo el personal encargado de la Vigilancia de los Parques Nacionales, que son zonas de alto valor ecológico y de gran importancia para preservar el ecosistema".

Además, muchos trabajan en "condiciones precarias, con bases de operaciones que carecen de agua y luz y no se les reconocen ni las categorías profesionales ni el complemento de peligrosidad".

"La profesionalización de estos trabajadores pasa por ampliar su periodo de contratación a 12 meses y mejorar su preparación física y entrenamiento, mejoras salariales", señala el grupo.

CSIF pide a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas que refuercen las plantillas para que los dispositivos de prevención de incendios se mantengan todo el año.

En sus demandas incluyen un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre comunidades; refuerzo de plantilla de bomberos forestales y tareas de prevención los 12 meses del año, terminando con los despidos al concluir la campaña de verano. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

La actriz sevillana apuesta por un desayuno sencillo basado en la dieta mediterránea para empezar el día

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

El expresidente del Gobierno ha reprochado al Ejecutivo gobernar sin presupuestos desde 2022 y haber polarizado el país, y ha señalado que, para el relevo, “quedan dos partidos”: el PP y Vox

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

La Policía filipina ha localizado archivos de contenido sexual explícito con menores en varios aparatos electrónicos recuperados en la vivienda de Cebú

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

La Generalitat abre una convocatoria de 9,8 millones de euros con dos líneas de subvenciones según la edad del solicitante, con plazo de inscripción hasta el 7 de diciembre y exigencia de presentar un plan empresarial

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions