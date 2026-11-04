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El buque Odón de Buen zarpa hacia la Antártida en una nueva misión científica polar

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Cádiz, 4 nov (EFE),- El buque oceanográfico Odón de Buen ha zarpado este miércoles desde Cádiz con rumbo a la Antártida, donde se integrará como una de las cuatro Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España en el Polo Sur donde permanecerá hasta el próximo 30 de abril.

Participará activamente en treinta proyectos nacionales y de cooperación internacional, como la entrada en el mar de Weddell para analizar los profundos cambios en la comunidad del fitoplancton.

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En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, ha señalado que el barco conformará la red de ICTS españolas en la Antártida junto a las bases Gabriel de Castilla y Juan Carlos I y el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, que tiene previsto partir el próximo 16 de noviembre desde el puerto de Cartagena (Murcia).

El buque ha sido diseñado para llevar a cabo una amplia gama de investigaciones científicasl, que van desde el estudio detallado de la biodiversidad marina hasta el constante monitoreo del cambio climático.

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"España es un referente, tanto en el Tratado Antártico como en los programas polares", ha afirmado Ortega, quien ha agregado que la presente campaña "es uno de los mayores ejemplos de diplomacia científica donde España participa", ya que entre sus proyectos integrados destacan programas clave de cooperación internacional con países como Noruega, Alemania, Portugal e Italia.

La nave participará en un total de 30 proyectos, de los cuales 18 son financiados directamente por la Agencia Estatal de Investigación y otros cinco están dedicados al ámbito de la comunicación científica. Contará además con dos proyectos específicos que se plantean como "un hito clave", como es la entrada en el mar de Weddell para analizar "los cambios" estructurales en el fitoplancton.

A bordo del Odón de Buen viajarán un total de 350 personas: 200 científicos y 150 personas de personal técnico, divididas concretamente en 50 técnicos especializados y 100 personas encargadas de la tripulación. Además, al tratarse de un buque híbrido de última generación, se alcanzará de forma efectiva "uno de los objetivos principales del Tratado Antártico como es cuidar la Antártida como espacio protegido de investigación".

El buque oceanográfico Odón de Buen, adscrito al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se sitúa como el mayor barco de investigación de la flota española. La construcción y equipamiento de la embarcación han supuesto una inversión pública total de 85 millones de euros.

La nave dispone de cerca de 1.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a laboratorios e instalaciones de trabajo especializado, con capacidad operativa para trabajar en cualquier océano del mundo, actuar a profundidades superiores a los 6.000 metros y desplegar simultáneamente hasta dos vehículos submarinos remotos (ROV/AUV) de aguas profundas.

El barco está concebido para abarcar una amplia gama de investigaciones científicas, desde el estudio de la biodiversidad marina hasta el monitoreo directo del cambio climático. La nave rinde tributo al insigne naturalista aragonés Odón de Buen y del Cos (1863-1945), fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y considerado históricamente como uno de los grandes pioneros de la oceanografía en España y en toda Europa. EFE

jmb/fs/crf

(foto)

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