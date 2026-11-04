Chust (Elche): "Te hace reflexionar sobre la vida"

Guardar

Elche (Alicante), 4 nov (EFE).- El defensa del Elche Víctor Chust aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, hace “reflexionar sobre la vida" y las "pequeñas cosas que hay que disfrutar al máximo”, a la vez que reconoció que tanto él como el resto del vestuario están “impactados” por el trágico fallecimiento.

El defensor valenciano quiso, en primer lugar, trasladar sus condolencias, en su nombre y en el de sus compañeros, a la familia de De Miguel, a la que envió “un abrazo” en estos momentos difíciles.

PUBLICIDAD

“Se trata de un compañero con el que personalmente he compartido terreno de juego”, recordó el defensa, que añadió que no es quién para sugerir la suspensión de la jornada tras una noticia “terrible”.

“Si se decide suspender, lo aceptaremos. Quizás valoraríamos más lo que ha pasado. Todo el mundo está en 'shock' y no le estamos dando la importancia que realmente tiene”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

pvb sm/jpd