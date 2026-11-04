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Canadá impedirá a Rusia participar en el Mundial júnior de hockey sobre hielo

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Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que Rusia no podrá competir en el Mundial júnior de hockey sobre hielo que se celebrará en diciembre en la provincia canadiense de Alberta, pese al fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) que ordenó su readmisión en las competiciones internacionales.

Carney, que hizo las declaraciones en una cumbre de la Commonwealth en Antigua y Barbuda este martes, afirmó que Canadá no permitirá la participación de deportistas rusos y bielorrusos en representación de sus países mientras continúe la invasión de Ucrania, señalaron este miércoles medios canadienses.

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"Si preguntan específicamente por el Mundial júnior, los rusos no estarán allí", aseguró.

El Gobierno canadiense precisó en un comunicado que recurrirá a sus competencias migratorias para impedir, tras una evaluación individual, la entrada de deportistas y responsables rusos y bielorrusos que pretendan competir bajo sus símbolos nacionales.

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La prohibición no afectará a deportistas que participen individualmente como neutrales, según Ottawa.

El anuncio se produce después de que el TAD dictaminara el pasado viernes que Rusia debe ser readmitida en varios campeonatos de la Federación Internacional de Hockey, de los que fue excluida tras la invasión de Ucrania en 2022.

Las federaciones de hockey sobre hielo de Noruega, Dinamarca y Suecia anunciaron este martes que no se enfrentarán a Rusia en el próximo Mundial masculino de Alemania, tras la reciente decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de permitir su regreso a las competiciones internacionales de ese deporte.

Hockey Canada, la federación canadiense de este deporte, respaldó la posición gubernamental.

El Mundial junior comenzará el 26 de diciembre en las ciudades canadienses de Edmonton y Red Deer y concluirá el 5 de enero de 2027. EFE

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