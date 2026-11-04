Aplazado el partido Granada-Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel

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Granada, 4 nov (EFE).- El partido entre el Granada y el Tenerife, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga Hypermotion, previsto para el sábado 7 de noviembre en el Nuevo Los Cármenes, ha sido aplazado por el fallecimiento del jugador del cuadro tinerfeño Jesús de Miguel, según informó este miércoles el club andaluz.

El club reitera "su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

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El conjunto canario había solicitado a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazar dicho encuentro para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero, fallecido este martes a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra el pasado 2 de noviembre.

El máximo accionista del club, Rayco García, lo confirmó en una entrevista con la cadena SER, en la que confesó que no logra asimilar la muerte de Jesús de Miguel y que pasó "el día más duro" de toda su vida.

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El partido entre el Granada y el Tenerife debía jugarse, según el calendario de LaLiga Hypermotion, este sábado a las 21.00 horas. Pero ese mismo día, a las 18.00 horas (local de Canarias), se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López el acto de homenaje y despedida a De Miguel.

García explicó que sus futbolistas no están preparados para jugar ese partido y agradeció la sensibilidad que estaban teniendo para el caso la RFEF, LaLiga y el Granada.

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Además, precisó que a sus jugadores les gustaría volver a competir en liga el domingo 14, cuando reciben en el Heliodoro Rodríguez López al Ceuta, en la jornada 14 del campeonato.

La muerte del jugador, de 30 años, se registró en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido correspondiente a la 12.ª jornada de Segunda División, disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre su muerte, que está ya bajo supervisión judicial, confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

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No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

El funeral del delantero tendrá lugar este jueves en Navahermosa (Toledo), pueblo de origen de su familia y el lugar donde va a ser enterrado. EFE

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