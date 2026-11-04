Espana agencias

Aplazado el partido Granada-Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Guardar

Granada, 4 nov (EFE).- El partido entre el Granada y el Tenerife, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga Hypermotion, previsto para el sábado 7 de noviembre en el Nuevo Los Cármenes, ha sido aplazado por el fallecimiento del jugador del cuadro tinerfeño Jesús de Miguel, según informó este miércoles el club andaluz.

El club reitera "su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

PUBLICIDAD

El conjunto canario había solicitado a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazar dicho encuentro para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero, fallecido este martes a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra el pasado 2 de noviembre.

El máximo accionista del club, Rayco García, lo confirmó en una entrevista con la cadena SER, en la que confesó que no logra asimilar la muerte de Jesús de Miguel y que pasó "el día más duro" de toda su vida.

PUBLICIDAD

El partido entre el Granada y el Tenerife debía jugarse, según el calendario de LaLiga Hypermotion, este sábado a las 21.00 horas. Pero ese mismo día, a las 18.00 horas (local de Canarias), se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López el acto de homenaje y despedida a De Miguel.

García explicó que sus futbolistas no están preparados para jugar ese partido y agradeció la sensibilidad que estaban teniendo para el caso la RFEF, LaLiga y el Granada.

Además, precisó que a sus jugadores les gustaría volver a competir en liga el domingo 14, cuando reciben en el Heliodoro Rodríguez López al Ceuta, en la jornada 14 del campeonato.

La muerte del jugador, de 30 años, se registró en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido correspondiente a la 12.ª jornada de Segunda División, disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre su muerte, que está ya bajo supervisión judicial, confirmaron a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

El funeral del delantero tendrá lugar este jueves en Navahermosa (Toledo), pueblo de origen de su familia y el lugar donde va a ser enterrado. EFE

jag/cb/cmm/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Sevilla para este miércoles 4 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid: el secretario general Allamand augura un mayor peso de la Comunidad tras las ‘midterms’ de EEUU

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

Unos traficantes en Sevilla que trasladaban un fusil AK-47 y un lanzacohetes valorados en 6.000 euros los arrojan desde un coche durante una persecución policial

UGT lleva a Adif a los tribunales por la filtración de los audios del accidente de Urda que pusieron a un trabajador en el punto de mira

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”