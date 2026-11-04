Aplazado el Granada-Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Granada, 4 nov (EFE).- El partido entre el Granada y el Tenerife, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga Hypermotion, previsto para el sábado 7 de noviembre en el Nuevo Los Cármenes, ha sido aplazado por el fallecimiento del jugador del cuadro tinerfeño Jesús de Miguel, según informó este miércoles el club granadino.
El club reitera "su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos". EFE
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