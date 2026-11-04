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Aldama irá a juicio el próximo 17 de febrero después de acusar a Bolaños de intentar "comprar su silencio"

27/11/2025 El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
27/11/2025 El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Aldama es interrogado por ser el presunto conseguidor de las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press
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El empresario y comisionista Víctor de Aldama se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero por asegurar en medios de comunicación y redes sociales que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contactó con él para sobornarle y "comprar su silencio".

Según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, se ha celebrado este miércoles la audiencia previa de la demanda por presunta vulneración de su derecho al honor que interpuso Bolaños contra Aldama, condenado en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'.

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Todo ello después de que el director de comunicación del empresario, Ramón Bermejo, afirmase en dos programas de televisión que el ministro intentó "comprar su silencio".

Las fuentes jurídicas indican que Aldama ha cambiado la versión que dio inicialmente en televisión y reconoce que el ministro no llamó a Bermejo, sino que fueron 'tres emisarios' del titular de Justicia quienes hicieron ese ofrecimiento.

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Y añaden que, en la audiencia previa, se ha puesto de manifiesto que las tres facturas de teléfono aportadas por Aldama de su director de comunicación únicamente reflejan llamadas efectuadas por el propio Ramón Bermejo a las centralitas del Congreso de los Diputados y del PSOE, ninguna llamada entrante. La duración de esas llamadas está entre los pocos segundos y los dos minutos, abundan.

LA DEMANDA

Bolaños presentó en mayo su demanda tras declarar Aldama en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, que le condenó a cuatro años y medio de prisión pero le libró de entrar en la cárcel por colaborar con la justicia y también a cambio de que no vuelva a delinquir.

El ministro pidió en su demanda que se condenase a Aldama por las "falsedades" que supuestamente ha proferido en medios de comunicación y en sus redes sociales "sin ninguna prueba ni fundamento" pero "con un evidente fin espurio" para tratar de involucrarle "en asuntos con los que no guarda relación alguna".

Y apuntó que nunca ha hablado con Aldama ni ha tenido relación personal con él ni con su responsable de comunicación, al tiempo que recordó que el empresario solo aporta una fotografía en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos como "única evidencia".

Al respecto, Bolaños reclamó que el empresario se abstenga de afirmaciones en el mismo sentido, en medios, plataformas digitales o cualquier otra vía.

También interesó que se condenase a Aldama a la publicación del fallo de la sentencia particularmente en la red social 'X' y a pagar 70.000 euros "en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen".

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