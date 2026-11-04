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AFE suspende en señal de luto su agenda de actividades de esta semana

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Madrid, 4 nov (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) confirmó este jueves que ha suspendido todas las actividades que tenía previstas para esta semana, en señal de luto por la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, vocal de la junta directiva del sindicato.

El sindicato solicitó ayer formalmente tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como a LaLiga y la UEFA la suspensión de las competiciones de ámbito estatal, así como de los encuentros de competiciones UEFA que se disputen en territorio nacional, entre el 3 y el 9 de noviembre, ambos inclusive.

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"La muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol. Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse", lamentó AFE, cuyo presidente y secretario general, David Aganzo y Diego Rivas, respectivamente, acompañaron este martes a la familia de este en Tenerife.

La petición de AFE se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de suspender competiciones y encuentros ante circunstancias excepcionales.

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LaLiga y la RFEF decidirán este miércoles sobre el mantenimiento o no de las competiciones y la UEFA ha decretado que se guarde un minuto de silencio al inicio de todos sus partidos esta semana.

Entre las actividades suspendidas por AFE figura la participación de David Aganzo hoy en el "Fit Mind Summit" en Alcobendas (Madrid) y tampoco ningún representante del sindicato acudirá a la presentación del tercer torneo benéfico DiscapRayo el próximo viernes en Madrid, ni a la recogida del premio que le ha concedido Sublime Academy.

Jesús de Miguel, de 30 años, murió a primera hora de la mañana de ayer martes en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en los últimos minutos del partido de Liga en el Heliodoro Rodríguez López.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario y "ante la gravedad de los hechos" decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes". EFE

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