Abascal dice que Cuerpo es otro "fusible" de Sánchez para evitar su responsabilidad

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Ciudad Real, 4 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado al vicepresidente Carlos Cuerpo como "un fusible más" y "un cuerpo más" que utiliza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar su responsabilidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, Abascal ha manifestado que "el responsable es Pedro Sánchez", tanto del accidente ferroviario de Urda (Toledo) como de "todo lo que ha pasado en España durante los últimos años".

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"Todas las corrupciones, traiciones y mentiras de este Gobierno son patrocinadas y lideradas por Pedro Sánchez, que siempre tiene un fusible para hacerlo dimitir", ha señalado.

Además, ha dicho que Sánchez tiene "una x, la x de todos esos crímenes, traiciones y mentiras", por lo que su partido no va a dejar de exigir su dimisión" y ha añadido que "Pedro Sánchez no tenía que haber ni siquiera comparecido como candidato en estas elecciones".

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A su juicio, "el daño que ha hecho a España es insoportable" y por eso espera que "los españoles se lo puedan decir el día 29 de noviembre" en las elecciones.

En la rueda de prensa, que se ha convertido en un acto público con la presencia de decenas de simpatizantes que han coreado insultos contra Sánchez, Abascal ha indicado que desconoce dónde estará el 12 de noviembre cuando se celebre el funeral por las víctimas del accidente de Urda en la catedral de Toledo, aunque está "seguro" de que acudirán representantes de Vox.

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Durante la comparecencia del presidente de Vox, varias personas -calificadas por Abascal como "las milicias de Pedro Sánchez"- han lanzado huevos, que han alcanzado a varios de los periodistas que cubrían la convocatoria. EFE

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