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Uriarte y Aperribay comparten su análisis sobre la gestión empresarial en el fútbol

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Bilbao, 3 nov (EFE).- Jon Uriarte y Jokin Aperribay, presidentes del Athletic Club y de la Real Sociedad, respectivamente, han compartido este martes en Bilbao su visión sobre la gestión empresarial y deportiva en una mesa redonda organizada por Elkargi dentro de una nueva edición del foro FINANZA.

En el encuentro, titulado 'Cultura financiera en el fútbol y en la empresa' y dirigido al tejido empresarial, ambos dirigentes han analizado los paralelismos entre la dirección de una compañía y la de un club de fútbol, con especial atención a la financiación del crecimiento, el control de costes, la gestión de la tesorería y la toma de decisiones basadas en datos.

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Antes de llegar a la presidencia de sus respectivos clubes, Uriarte y Aperribay habían desarrollado una amplia trayectoria empresarial. El primero es cofundador de Ticketbis y Líbere, mientras que el segundo es CEO de SAPA, empresa familiar y grupo industrial especializado en transmisiones para vehículos.

Aperribay ha abordado la transformación económica de la Real Sociedad desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2008, cuando el club atravesaba una grave situación financiera y deportiva, militaba en Segunda División y se encontraba en concurso de acreedores.

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Tras la aprobación del convenio con los acreedores en enero de 2010 y el posterior ascenso a Primera División, la entidad donostiarra consiguió completar el pago de la deuda concursal.

Uriarte, por su parte, ha puesto el foco en la importancia de la gestión del dato y del análisis de la información como herramientas fundamentales para orientar la gestión y adoptar decisiones con rigor. También ha abordado las diferencias entre financiar el crecimiento de una startup y el de un club centenario como el Athletic. EFE

ibn/nmv/og

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