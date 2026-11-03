Tebas lamenta "la pérdida irreparable" de Jesús de Miguel

Madrid, 3 nov (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este martes estar "profundamente entristecido" por "el terrible dolor de una pérdida irreparable" del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel tras el fuerte golpe que recibió por parte del portero del Andorra Jesús Owono.
"Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz", añade Tebas en su mensaje.
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El percance tuvo lugar ayer, lunes, en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Owono arrolló al atacante tinerfeñista en la pugna por el balón. EFE
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