Selekhmeteva, a segunda ronda

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- La española Oksana Selekhmeteva se ha clasificado para la segunda ronda del torneo de tenis de Chennai (India) al imponerse en dos mangas a la serbia Teodora Kostovic.
Selekhmeteva venció por 6-4 y 6-3 en una hora y 48 minutos de un partido que resolvió gracias a su mayor acierto en los momentos clave, como le ocurrió en la anterior ocasión en la que se midieron, el año pasado en Rende (Italia).
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La española se enfrentará en los octavos de final a la ganadora del partido entre la eslovaca Viktoria Morvayova y la uzbeka Polina Kudermetova, sexta cabeza de serie. EFE
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