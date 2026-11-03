Selekhmeteva, a segunda ronda

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- La española Oksana Selekhmeteva se ha clasificado para la segunda ronda del torneo de tenis de Chennai (India) al imponerse en dos mangas a la serbia Teodora Kostovic.

Selekhmeteva venció por 6-4 y 6-3 en una hora y 48 minutos de un partido que resolvió gracias a su mayor acierto en los momentos clave, como le ocurrió en la anterior ocasión en la que se midieron, el año pasado en Rende (Italia).

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La española se enfrentará en los octavos de final a la ganadora del partido entre la eslovaca Viktoria Morvayova y la uzbeka Polina Kudermetova, sexta cabeza de serie. EFE