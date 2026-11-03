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Segundo falso acusado del crimen de Burgos denuncia las publicaciones en redes ante Mossos

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Barcelona, 3 nov (EFE).- Youssef Abraoui, uno de los dos jóvenes falsamente acusados en redes sociales del asesinato de una mujer en Burgos, ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra de Manresa (Barcelona) las publicaciones y los perfiles de redes que le culparon del crimen el pasado 17 de octubre.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, se presentó el pasado jueves y recoge detalladamente las plataformas de redes y perfiles de usuarios que difundieron las falsas acusaciones, la mayoría de ellos “de ultra derecha, racistas y fascistas”, sostiene.

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En concreto, el texto apunta a las cuentas de El Imperial, Revuelta, WallStreetWolverine, VíctorABAJAS y Perroloco7, que acumulan gran cantidad de seguidores, como responsables de la viralización del bulo, información que Abraoui completó aportando más datos a la policía catalana el pasado viernes.

Según su abogado, los hechos denunciados deberían ser tipificados como delitos de calumnia con publicidad y de odio por discriminación con motivaciones racistas, ha explicado a EFE.

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La publicación que originó el bulo, compartida por un perfil de X de nombre Álex Martínez a las 15:52 horas del sábado 17 de octubre, replicaba una noticia sobre la detención de dos menores de 16 y 17 años por la muerte de una anciana de 83 años en Burgos el 13 de octubre y añadía imágenes de Benyahia y Abraoui.

Ahmed Benyahia es un estudiante de 20 años de Barcelona, y Youssef Abraoui, un taxista de 29 años de Manresa (Barcelona), pero la publicación les atribuía las identidades de Mohammed Chekraoui, de 16 años, y Ayoub Haiboub, de 17 años, aseguraba que eran extranjeros nacionalizados y les culpaba del asesinato de la mujer.

Benyahia, por su parte, denunció los hechos ese mismo sábado a los Mossos, que ya abrieron una investigación al respecto.

Aunque la Policía Nacional ya ha detenido a seis personas como presuntas autoras del crimen y ambos jóvenes han desmentido públicamente las acusaciones, la información continúa circulando incluso en países como Marruecos, Argelia, Francia o Italia, en los últimos todavía incriminándolos, además de mantenerse en manos de aquellos que la capturaron de las publicaciones originales, explicaron a EFE los afectados.

De momento, ninguno de los dos sabe con seguridad quién está detrás del tuit que originó las falsas acusaciones, si bien tienen sospechas de un posible responsable gracias a pistas que están recibiendo de personas y periodistas que están investigando las publicaciones.

Ambos jóvenes tienen la intención de llevar el caso a juicio para desarticular el bulo, destapar a los responsables y señalar a la extrema derecha por haber promovido un “ataque racista”, aseguraron. EFE

ppa/rq/oli

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