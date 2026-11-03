Saúl Rodríguez guía al Villarreal ante el PSG en la Liga de Campeones juvenil (3-0)

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Guiado por el centrocampista Saúl Rodríguez, autor de un doblete y de una asistencia, el Villarreal sub-19 doblegó este martes al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones juvenil, competición en la que el equipo 'groguet' se mantiene invicto y en la zona alta.

Un tempranero tanto de Moussa Traore en el primer minuto del choque encarriló el triunfo del equipo que dirige el exportero internacional Pepe Reina, que supo después gestionar su ventaja y hacer pagar al conjunto francés su necesidad de atacarle al verse por debajo en el marcador.

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Nacido en Castellón en 2008, Saúl Rodríguez vive su tercera campaña en el Villarreal, club con el que hace apenas un mes renovó su vinculación hasta 2030. Su equipo es este curso el Villarreal C, en el que es uno de sus puntales y que es líder del grupo VI de Tercera Federación.

Rodríguez le dio la asistencia a Traore para abrir el marcador y, unos minutos antes del descanso, él mismo fue el autor del segundo tanto 'groguet', un gol que dejó tocado al equipo francés y que estableció el 2-0 con el que ambos equipos llegaron al intermedio.

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En la reanudación, el equipo 'groguet' aguantó con madurez las acometidas de su rival y en el tramo final del choque el propio Saúl Rodríguez redondeó su partido con un segundo gol y estableció el 3-0 definitivo.

Con este triunfo ante el equipo parisino, el Villarreal sub 19 suma tres victorias, puesto que ganó al Borussia Dortmund y al Nápoles, y un empate, ante el Liverpool, un balance que le sitúa en la zona más alta de la clasificación. EFE

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