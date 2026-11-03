Rescatados 163 migrantes que navegaban hacia Canarias en tres embarcaciones

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- Un total de 163 migrantes han sido rescatados por personal de Salvamento Marítimo cuando navegaban rumbo a Canarias a bordo de tres embarcaciones diferentes entre la noche del lunes y la madrugada del martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Ninguno de los miembros de esas tres expediciones necesitó ser trasladado a un centro sanitario tras ser auxiliados por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud y de la Cruz Roja que les aguardaban a su llegada a tierra, ha detallado en sus redes sociales el 112.

PUBLICIDAD

Ha precisado, además, que dos de las embarcaciones en las que navegaban los migrantes fueron localizadas en aguas próximas a Lanzarote, adonde fueron conducidos, en tanto que los ocupantes de la tercera barca fueron trasladados a El Hierro y tomaron tierra en ella, al ser la isla más cercana a la posición en que se hallaban. EFE