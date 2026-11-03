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Óscar López defiende una 'tercera vía' para la IA, más humanista, sostenible y confiable

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Madrid, 3 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado hoy una 'tercera vía' para la inteligencia artificial, frente a los modelos promovidos por Estados Unidos y China, y ha defendido la capacidad de la comunidad iberoamericana de impulsar una tecnología "humanista, sostenible y confiable".

Óscar López ha intervenido en la inauguración del Foro Digital Iberoamericano, que reúne en Madrid, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana, a numerosos responsables institucionales, expertos en computación, investigadores, activistas por los derechos digitales y empresarios-, para debatir sobre las oportunidades de la inteligencia artificial y la necesidad de que la 'agenda digital' se centre en las personas, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la protección de los derechos humanos.

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El titular de Transformación Digital ha incidido en su primera intervención ante el Foro -que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)- ha subrayado la fragilidad y la vulnerabilidad de las sociedades y la importancia de reforzar las alianzas y la cooperación, también en el ámbito tecnológico y digital.

López ha defendido la necesidad de que la comunidad iberoamericana no se quede a margen de la revolución tecnológica, pero también de que estas sea "humanista", y ha valorado los pasos ya dados durante los últimos años para desarrollar e impulsar esa "tercera vía" iberoamericana, modelos de lenguaje en las lenguas oficiales de esta región o redes de supercompuación que impliquen a las dos orillas.

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Ha insistido durante su intervención en la importancia de las tecnologías en la vida de los 700 millones de personas que integran la comunidad iberoamericana y en la necesidad de implementar medidas que refuercen la protección de los menores, la ciberseguridad o de aprovechar las ventajas de una IA, pero también de que esta sea "soberana y confiable".

El ministro de Transformación Digital ha subrayado que la región iberoamericana concentra cerca del 14 por ciento de las soluciones globales de IA, pero ha advertido de que a pesar de existir más de 850 millones de hispanohablantes, la mayoría de los modelos de lenguaje que sustentan la IA son entrenados en ingles, por lo que ha defendido la trascendencia de impulsar modelos propios, ante la capacidad transformadora que tiene la cultura y el lenguaje.

Tras el Foro Digital se celebrará la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que reunirá a los responsables institucionales de los 22 países iberoamericanos y durante la que está previsto lanzar la primera alianza por la inteligencia artificial (IA) para reforzar la soberanía digital y cultural de la región y aprobar la 'Declaración de Madrid', que fija el compromiso de la comunidad iberoamericana de impulsar una IA ética, responsable y centrada en las personas.

Óscar López ha valorado la oportunidad de fijar hoy en Madrid el papel que la comunidad iberoamericana quiere desempeñar en esa 'revolución tecnológica' y ha celebrado que de esta Cumbre vaya a salir una "hoja de ruta" que definirá con nitidez ese protagonismo. EFE

(foto) (vídeo)

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