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Montero ve "consenso social" para la dimisión de Puente y pide renacionalizar el tren

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A Coruña, 3 nov (EFE).- La cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha asegurado este martes que hay un "consenso social" para la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha abogado por "renacionalizar" el transporte ferroviario.

La líder de la formación morada ha afirmado que el problema de fondo del sistema ferroviario radica en su liberalización, que ha considerado como "el principal error humano".

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Montero ha incidido en que, "cuando se empieza a hacer negocio con un servicio público y con un derecho, se pone en riesgo la vida de la gente"; y que eso "se ve en la sanidad, en la lucha contra la violencia machista y también en los transportes".

La dirigente de Podemos además ha exigido al Gobierno la aplicación del artículo 128 de la Constitución para "renacionalizar el sistema ferroviario" y blindarlo como un servicio cien por cien público y ha puesto como ejemplo al Reino Unido tras "veinte años de privatizaciones".

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Según ella, cualquier otra medida o anuncio que se produzca en la comparecencia de Puente no pasará de ser "un parche que no va a resolver los problemas". EFE

(Foto) (Vídeo)

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