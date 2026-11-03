La RFEF: "El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel"

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Madrid, 3 nov (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha unido este martes al dolor por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel y ha trasladado su "más profundo pesar" a sus familiares, al club tinerfeño y a su afición.

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy", reza el mensaje en X de la institución que dirige Rafael Louzán.

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El texto añade: "Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Club Deportivo Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz". EFE