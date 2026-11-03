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La Guardia Civil prevé hacer este martes las últimas batidas de búsqueda de restos en Urda

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Urda (Toledo), 3 nov (EFE).- La Guardia Civil prevé realizar este martes las últimas batidas de búsqueda y localización de restos en la zona del accidente de tren de Urda (Toledo), mientras los vagones de los trenes accidentados, que ya no se encuentran en la vía, comenzarán a ser trasladados.

Según ha informado el Instituto Armado, este martes trabajan en la zona 40 efectivos, entre Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS); drones del servicio aéreo; seguridad ciudadana; caballería; y Policía Judicial.

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Además, dos guías caninos del grupo cinológico se encargarán a lo largo de este martes de llevar a cabo las últimas batidas en el lugar del siniestro, en búsqueda de posibles restos biológicos.

Los vagones de los trenes AVE e Iryo, que fueron retirados de las vías durante la jornada de este lunes, se van a empezar a retirar de la zona y serán trasladados al punto establecido por la autoridad judicial, que se desconoce.

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Según ha podido comprobar EFE, a la zona del siniestro se ha trasladado un camión góndola y a primera hora de este martes hay maquinaria pesada y varios camiones trabajando en el lugar. EFE

(Foto)(Vídeo)

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