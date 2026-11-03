La Bolsa española abre con una caída del 0,91 %, por debajo de los 18.800 puntos

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Madrid, 3 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 0,91 %, por debajo de los 18.800 puntos, mientras el mercado sigue penalizando al sector tecnológico y al vinculado a la inteligencia artificial (IA), y a la espera de que hoy se celebren en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,91 %, hasta los 18.760,93 puntos. Las ganancias del año son del 8,54 %.

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En otros mercados, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 1,48 % este martes, hasta los 106,3 dólares, después de desplomarse un 7,6 % en la víspera, ante el optimismo del mercado sobre los posibles avances diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. EFE

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