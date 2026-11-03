Jesús Owono, un portero criado en el Antiguoko y la Real Sociedad

Guardar

Andorra La Vella, 3 nov (EFE).- Jesús Owono, portero internacional por Guinea Ecuatorial, nació en Bata (Guinea Ecuatorial) hace 25 años y firmó este verano en propiedad con el FC Andorra hasta el 30 de junio del 2028, con opción a dos temporadas más, después de jugar cedido por el Deportivo Alavés.

Owono vive sus horas más difíciles después de verse implicado en el choque con Jesús de Miguel que ha provocado la muerte del delantero del Tenerife, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

PUBLICIDAD

El guardameta se formó en las categorías inferiores del Antiguoko Kirol Elkartea después de empezar sus primeros pasos en la plaza de Ibatea siendo alumno de Ibai Ikastola. En el Antiguoko coincidió con Ander Barrenetxea y Martín Zubimendi. Sus buenas actuaciones bajo palos llamaron la atención de la Real Sociedad pasando por las categorías de alevín e infantil. En categoría juvenil, en el 2016 fichó por el Deportivo Alavés y llegó a jugar cedido en el San Ignacio de Tercera División.

Con el Alavés debutó en Primera División el 2 de enero del 2022 en un partido contra la Real Sociedad en el estadio de Mendizorroza, a las órdenes de José Luis Mendilibar y por los positivos por Covid-19 de Fernando Pacheco y Antonio Sivera. El partido acabó con un resultado de 1-1 con gol de Adnan Januzaj por parte de la Real Sociedad y Joselu Mato empató por parte del Alavés.

PUBLICIDAD

Con este encuentro, Owono hizo historia al convertirse en el primer futbolista nacido en Guinea Ecuatorial en jugar en la Primera División de España. Después jugó un total de 10 partidos en la máxima competición española. En Copa del Rey también jugó 10 partidos con los albiazules.

Owono llegó al FC Andorra el verano pasado como cedido por el Alavés y empezó como tercer portero ya que el titular era Áron Yaakobishvili, 'Yaako' y el segundo, Nico Ratti. Hasta la octava jornada no jugó su primer partido con el FC Andorra y fue clave en la salvación del FC Andorra.

PUBLICIDAD

Está temporada también empezó como suplente de Pau López y en la jornada 6 se hizo con la titularidad jugando 6 partidos y encajando 10 goles.

Ahora el portero de Bata está afrontando uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva con la muerte del delantero Jesús de Miguel después de una dura entrada en el minuto 108 del partido disputado el lunes contra el Tenerife. Owono incluso se borró de sus redes sociales después del partido. EFE

PUBLICIDAD

vds/and/og