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El Oviedo suspende el entrenamiento en señal de duelo por la muerte de Jesús de Miguel

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Oviedo, 3 nov (EFE).- El cuerpo técnico del Real Oviedo decidió suspender el entrenamiento programado para este martes en El Requexón en señal de luto por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

"Con motivo del fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, el cuerpo técnico ha decidido suspender el entrenamiento programado para esta mañana tras guardar, en el campo número 4 de El Requexón, un minuto de silencio en su memoria", señaló el club azul.

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El Real Oviedo, que cuenta en su plantilla con Dani Villahermosa, que coincidió temporada y media en el Castellón con Jesús de Miguel, estaba a punto de comenzar su partido ante Las Palmas cuando el futbolista sufrió el golpe durante el encuentro contra el Andorra.

"Consternados por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel Alameda. Desde el Real Oviedo queremos trasladar todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos y a toda la familia del CD Tenerife. Descanse en paz", publicó el Real Oviedo en sus redes sociales poco después de conocerse el fallecimiento del futbolista.

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El club azul tiene programados dos entrenamientos más antes de viajar a Cádiz el viernes por la mañana, donde entrenará y pasará la noche de cara al partido del sábado (Nuevo Mirandilla, 16:15 horas) ante el conjunto gaditano. EFE

pfg/mfc/og

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