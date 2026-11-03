El fútbol vasco se une al dolor del Tenerife y la familia de Jesús de Miguel

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Vitoria, 3 nov (EFE).- Los tres clubes vascos de Primera División, así como el Eibar, de Segunda, se han unido este martes al dolor del Club Deportivo Tenerife y al de la familia del delantero Jesús de Miguel, fallecido tras recibir una dura entrada del portero del Andorra, el exalavesista Jesús Owono.

El Athletic Club ha dicho estar "sin palabras", en un mensaje en las redes sociales, en el que ha expresado su "más sentido pésame a familiares, amigos y al club", a quienes ha enviado "mucho ánimo en estos duros momentos".

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La Real Sociedad se ha unido "al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel". "Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y al club. Goian bego (Descanse en paz)."

Por su parte, el Deportivo Alavés ha trasladado su pésame a la familia y allegados del delantero del Tenerife, así como al club y a "toda la familia blanquiazul". "Todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Goian bego", ha agregado.

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El Eibar, club que milita en Segunda División, la misma categoría que Tenerife y Andorra, se ha mostrado "consternado por la trágica noticia".

"Desde el club armero queremos mandar nuestro más sentido pésame a los familiares de Jesús, amigos, allegados y a todo el Tenerife". EFE