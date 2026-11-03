El Espanyol aplaza la presentación de Eder Sarabia por la muerte de Jesús de Miguel

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El Espanyol ha aplazado a este miércoles la presentación de Eder Sarabia como nuevo entrenador del primer equipo, inicialmente prevista para este martes, por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, según anunció el club catalán.

El futbolista, de 30 años, ha fallecido en el hospital donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra, según informó el Tenerife a primera hora de este martes.

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El Espanyol se ha sumado a las muestras de cariño y respeto: "Consternados y profundamente tristes por la pérdida de Jesús de Miguel. Desde el Espanyol nos unimos al dolor de su familia, allegados y de todo el Tenerife en estos momentos tan difíciles. Todo nuestro cariño y abrazo sincero. Descanse en paz".

La presentación de Eder Sarabia tendrá lugar mañana, miércoles, a las 13.30 horas en el RCDE Stadium. El técnico vasco desgranará los detalles de su proyecto. EFE

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