Espana agencias

El doctor Ripoll reflexiona e insiste en que se cumplan protocolos con traumatismos

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Pedro Luis Ripoll, socio del centro médico de excelencia FIFA Ripoll y de De Pardo, lamentó este martes el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, y pidió no bajar la guardia en el futuro en la aplicación de los protocolos cuando se produzcan traumatismos craneoencefálicos en el terreno de juego.

"Es un hecho lamentable, se podrá profundizar a medida que brote la información. Pero sí es preciso poner encima de la mesa dos cuestiones de actualidad. ¿Están todos los campos dotados, como sí lo está el CD Tenerife, para resolver una situación como ésta? Y la segunda cuestión es incidir a futuro en que se cumpla el reglamento cuando existan traumatismos, porque con frecuencia hemos visto que, o no se activa el protocolo, o no se pide la preceptiva autorización del médico para realizar el examen y reanudar el juego", reflexionó en EFE el traumatólogo español.

PUBLICIDAD

"Un desgraciado accidente es lo que ha sucedido con este futbolista", apuntó Pedro Ripoll.

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

PUBLICIDAD

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria.

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añadió que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explicó el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Los efectivos desplegados se han concentrado en la inspección de la aeronave para comprobar si la amenaza tenía fundamento real o si se trataba de una falsa alarma.

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Los ayuntamientos comunicarán la designación tras los sorteos previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

El hijo mayor de la reina de Noruega fue condenado a cuatro años de prisión al declararlo culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato, amenazas, agresiones, posesión de drogas y otros muchos delitos

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife ha fallecido esta mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club en un comunicado

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”