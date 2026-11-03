El doctor Ripoll reflexiona e insiste en que se cumplan protocolos con traumatismos

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Madrid, 3 nov (EFE).- Pedro Luis Ripoll, socio del centro médico de excelencia FIFA Ripoll y de De Pardo, lamentó este martes el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, y pidió no bajar la guardia en el futuro en la aplicación de los protocolos cuando se produzcan traumatismos craneoencefálicos en el terreno de juego.

"Es un hecho lamentable, se podrá profundizar a medida que brote la información. Pero sí es preciso poner encima de la mesa dos cuestiones de actualidad. ¿Están todos los campos dotados, como sí lo está el CD Tenerife, para resolver una situación como ésta? Y la segunda cuestión es incidir a futuro en que se cumpla el reglamento cuando existan traumatismos, porque con frecuencia hemos visto que, o no se activa el protocolo, o no se pide la preceptiva autorización del médico para realizar el examen y reanudar el juego", reflexionó en EFE el traumatólogo español.

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"Un desgraciado accidente es lo que ha sucedido con este futbolista", apuntó Pedro Ripoll.

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

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"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

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Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria.

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

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Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

El colegiado añadió que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explicó el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol. EFE

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