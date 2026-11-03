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De Sergio Rodríguez a Carla Suárez: El deporte canario llora por Jesús de Miguel

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- El deporte canario ha reaccionado con dolor a la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel tras sufrir un duro choque contra el portero del FC Andorra Jesús Owono en el partido que enfrentaba a ambos conjuntos este lunes, y ha mandado mensajes de apoyo a la familia del jugador y a la afición blanquiazul.

Desde la Unión Deportiva Las Palmas hasta deportistas como la extenista y actual capitana de la selección española de tenis, Carla Suárez, o el exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez han querido dejar sus mensajes de condolencias a través de las redes sociales, en las que han afirmado que el mundo del fútbol, y del deporte en general, está de luto.

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Así, la UD Las Palmas ha posteado tras conocerse la muerte de Jesús de Miguel que acompaña "en el dolor" a la familia, amistades, compañeros y a toda la familia blanquiazul en estos "momentos tan difíciles", transmitiéndoles todo el cariño e la afición amarilla.

Un mensaje que también ha querido mandar el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, a través de la misma red social: "Quiero trasladar, en mi nombre y en el de toda la familia de la UD Las Palmas, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel", para después asegurar que el mundo del fútbol "está de luto" hoy.

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El filial femenino del CD Tenerife, el Costa Adeje Tenerife, también ha emitido un mensaje de "cariño, fuerza y respeto" para los familiares, seres queridos y compañeros de Jesús de Miguel ante este trance, al tiempo que ha anunciado que toda la actividad del equipo prevista para este martes queda suspendida en señal de duelo.

La Laguna Tenerife, equipo de la máxima categoría del baloncesto nacional, se ha mostrado "totalmente devastado ante tanto dolor", queriendo mostrar su pésame a familiares, allegados y a toda la familia tinerfeñista en unos momentos "tan delicados".

También el Cajasiete Gran Canaria, equipo de Primera FEB, ha tenido un mensaje de apoyo al CD Tenerife y la familia de Jesús de Miguel: "El Club Baloncesto Gran Canaria lamenta su pérdida, y quiere transmitir su más sentido pésame a sus familiares y seres queridos, así como a toda la afición tinerfeñista", tras afirmar sentirse "consternados" por la noticia.

Una reacción a la que se ha sumado la Federación Canaria de Baloncesto, que en respuesta a la publicación del CD Tenerife ha trasladado el pésame y apoyo de toda la familia baloncestística del archipiélago a los allegados, seres queridos y compañeros del futbolista madrileño.

Dese el mundo del voleibol, tanto el Guaguas como el Emalsa Gran Canaria han mostrado su pesar en redes sociales en "otra jornada triste" para el deporte canario.

También la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias ha lanzado un mensaje de apoyo y cariño a la familia blanquiazul y del propio futbolista: "Hoy el fútbol y Tenerife están de luto", ha remarcado.

Carla Suárez también ha reaccionado a la publicación del CD Tenerife con un mensaje en el que desea que el jugador "descanse en paz".

También el exfutbolista canario Pedro Rodríguez ha mandado un mensaje en el que ha dicho estar "muy afectado" por la noticia de la muerte de Jesús de Miguel, una "pérdida irremplazable".

Por su parte, quien fuera jugador de baloncesto profesional e internacional con la Selección Española, el tinerfeño Sergio Rodríguez, ha señalado estar "consternado" por lo sucedido: "No tengo palabras para expresar el dolor que significa para todos esta tristísima noticia". EFE

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