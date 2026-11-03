Colombia será sede en 2027 del Campeonato Sudamericano Sub-20

Guardar

Asunción, 2 nov (EFE).- Colombia acogerá la edición 2027 del Campeonato Sudamericano Sub-20 del 22 de enero al 7 de febrero, informó este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"¡La CONMEBOL #Sub20 2027 tiene fecha y sede confirmadas", anunció la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

PUBLICIDAD

No se precisaron de inmediato las ciudades que albergarán este torneo.

El Sudamericano concede cuatro cupos directos y un puesto para la repesca de cara al Mundial Sub-20 de 2027, que se celebrará entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre en Azerbaiyán y Uzbekistán.

PUBLICIDAD

En la pasada edición de esta competencia, que tuvo lugar en Venezuela del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay consiguieron sus boletos al Mundial de la categoría que acogió Chile entre septiembre y octubre de ese mismo año.

Marruecos se coronó campeón del mundo en 2025, mientras que Argentina y Colombia concluyeron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En 2023, Colombia fue sede del Sudamericano Sub-20, en la que fue su quinta ocasión como sede de ese campeonato. EFE