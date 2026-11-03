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Colombia será sede en 2027 del Campeonato Sudamericano Sub-20

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Asunción, 2 nov (EFE).- Colombia acogerá la edición 2027 del Campeonato Sudamericano Sub-20 del 22 de enero al 7 de febrero, informó este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"¡La CONMEBOL #Sub20 2027 tiene fecha y sede confirmadas", anunció la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

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No se precisaron de inmediato las ciudades que albergarán este torneo.

El Sudamericano concede cuatro cupos directos y un puesto para la repesca de cara al Mundial Sub-20 de 2027, que se celebrará entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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En la pasada edición de esta competencia, que tuvo lugar en Venezuela del 23 de enero al 16 de febrero de 2025, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay consiguieron sus boletos al Mundial de la categoría que acogió Chile entre septiembre y octubre de ese mismo año.

Marruecos se coronó campeón del mundo en 2025, mientras que Argentina y Colombia concluyeron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En 2023, Colombia fue sede del Sudamericano Sub-20, en la que fue su quinta ocasión como sede de ese campeonato. EFE

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