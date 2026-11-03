Bonobo, Tokischa y Yung Lean actuarán en el Sónar 2027, que recupera el Día en Barcelona

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Barcelona, 3 nov (EFE).- Bonobo, Tokischa, Yung Lean, Jessie Ware, Cornelius, Carl Cox, Peggy Gou, Romy, Oscar Mulero, Chris Liebing, Speedy J y Honey Dijon son algunos de los 30 artistas confirmados que actuarán en el festival Sónar 2027, en una edición que devuelve el Sónar Día al frente marítimo del centro de Barcelona.

Según la organización, "Sónar renace en 2027", tal y como se percibe en su campaña gráfica, después de anunciar la semana pasada en esquelas en prensa y a través de sus redes sociales que el festival había fallecido, a la vez que encara una nueva etapa en la que "recupera su carácter urbano, festivo y radical, reconectando con su ADN fundacional".

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Así, Sónar de Día vuelve al frente marítimo del centro de Barcelona y reincorpora Sónar+D a su programación; Sónar de Noche recupera el formato de dos noches en Fira Gran Via; y la Sónar Week sigue ocupando Barcelona de extremo a extremo con OFFSónar en Poble Espanyol y Sónar District y Sónar Kids en el Parc del Fòrum.

Por lo pronto, desde el festival no han adelantado qué espacio de la ciudad acogerá el nuevo Sónar Día, desdibujado en la última edición por culpa de su traslado a Fira Gan Via de L'Hospitalet de Llobregat, aunque sí han confirmado que compartirá sede con Sónar+D, que el año pasado se celebró en la Llotja de Mar.

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Para su 34.ª edición, que se celebrará el 17, 18 y 19 de junio de 2027 en Barcelona, el festival contará con el nuevo directo de Bonobo, que presentará su nuevo álbum 'Distance in Static', la gran figura del dembow dominicano Tokischa, el sueco Yung Lean, fenómeno viral que definió el sonido cloud rap en la década de 2010, Jessie Ware, defensora de la música y cultura disco convertida en todo un icono pop, y Cornelius, reinventor del pop experimental que llega para presentar su último álbum 'Refractions'.

El legendario Carl Cox volverá a Sónar más de 20 años después, acompañado por otras figuras destacadas de la cultura de club actual como Peggy Gou, la referencia del trance contemporáneo KI/KI, la británica Romy –miembro de la banda The xx–, el referente nacional Oscar Mulero, la icono del house Honey Dijon con su proyecto techno Sinister y Collabs3000, el proyecto híbrido de improvisación de Chris Liebing & Speedy J.

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Todos estos nombres, junto a otros como Job Jobse, SALOME, Busy P b2b Girl Ultra, Aurora Halal live, Donato Dozzy & Batu, Tash LC, Ehua & Flore, Goldie live, Kaitlyn Aurelia Smith, Frost Children, TK MAMI u Opal Sunn, entre otros, conforman la primera tanda de artistas confirmados para Sónar 2027.

Las primeras entradas para Sónar 2027 ya están a la venta en la web del festival a un precio especial de salida.

Están disponibles tanto los abonos SonarPass –acceso a todo Sónar de Día y todo Sónar de Noche– como los abonos SonarPass+D –acceso a todo Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D. EFE

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gcm/hm/mcm