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Asociación MIR rechaza la nueva regulación de sus condiciones laborales y pide derogarla

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Madrid, 3 nov (EFE).- La Asociación MIR de España (AME) ha arremetido este martes contra el real decreto que regula las condiciones laborales de los residentes aprobado este martes por el Gobierno al considerar que les supone una pérdida de poder adquisitivo y exigirán su derogación tras las elecciones del 29N.

Así lo ha asegurado en un comunicado en el que critica que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al texto del Ministerio de Sanidad que reduce las guardias de 24 horas de los MIR y otros especialistas en Ciencias de la Salud a un máximo de 17 y que mejora sus retribuciones que, además del sueldo, incluirán un complemento de formación que aumentará progresivamente cada año de residencia.

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En primer lugar, AME censura que se haya aprobado esta reforma "a las puertas de unas elecciones generales y ante la posibilidad de un cambio de Gobierno", que tendrá que gestionar las consecuencias laborales, económicas y organizativas de la nueva norma.

Además, subraya que el real decreto "carece del consenso necesario", ya que más del 90 % de los residentes consultados en una encuesta interna de AME se posicionan en contra del texto actual, que rechazan también las organizaciones sindicales médicas y representantes de las comunidades autónomas.

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Pese a que reconoce que algunas de sus propuestas se han incorporado al texto y que existen "avances positivos", especialmente en la limitación de las jornadas, los descansos obligatorios, el registro horario y la prevención de riesgos laborales, no se han atendido sus alegaciones en materia retributiva.

"No se ha acompañado esta modificación de una dotación presupuestaria adicional suficiente para modernizar y dignificar verdaderamente la Formación Sanitaria Especializada. No podemos aceptar que una reforma que pretende mejorar las condiciones laborales de los residentes termine provocando una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la reducción de las guardias", asevera.

En su opinión, la regulación de las guardias y la mejora de las retribuciones son "dos cuestiones inseparables" que deben abordarse conjuntamente. "Reducir jornadas sin garantizar una compensación económica adecuada -critica- supone trasladar parte del coste de la reforma a los propios residentes, que ya dependen excesivamente de las guardias para alcanzar unos ingresos dignos".

Por todo ello, solicitará próximamente a los partidos políticos la derogación de esta reforma "con el objetivo de abrir un nuevo proceso de negociación que permita alcanzar un consenso real sobre las condiciones laborales y, especialmente, económicas de los residentes".

"Esperamos que el próximo Gobierno, sea cual sea su composición, se muestre más sensible a nuestras reivindicaciones y esté dispuesto a abordar una reforma integral de la Formación Sanitaria Especializada, con financiación suficiente y contando verdaderamente con sus profesionales", concluye AME. EFE

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