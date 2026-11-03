Álvarez de Toledo promete "limpiar España" como estos días "van a limpiar Sol"

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Móstoles, 3 nov (EFE).- La diputada del PP y número dos de la candidatura popular por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha prometido este martes que van a "limpiar España" como estos días "van a limpiar Sol" para "devolver a España la convivencia, la decencia, el progreso y la esperanza".

Así lo ha señalado la diputada popular durante una visita a la localidad de Móstoles, donde ha respaldado públicamente al alcalde de la ciudad, Manuel Bautista (PP) junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una acto de precampaña con militantes.

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"Vamos a limpiar España como vamos a limpiar Sol. Se ha desalojado efectivamente la acampada en Sol, que nunca tuvo ningún sentido, más allá de la 'okupación' de lo público para una campaña al servicio de Sánchez", ha insistido Álvarez de Toledo, quien promete "devolver a España la convivencia, la decencia, el progreso y la esperanza".

La candidata del PP ha reiterado que ha sido "una 'okupación' ilegal e incívica del espacio de todos, de la misma forma que Sánchez ha ocupado todas las instituciones de forma incívica e ilegal", por lo que ha afirmado que el próximo 29-N "van a devolver lo que es de todos a todos, con un proyecto de esperanza".

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Por otro lado, tanto Álvarez de Toledo como Serrano han criticado que Óscar Puente siga siendo "todavía como ministro de Transportes" y vaya a intervenir este martes "primero en una rueda de prensa en el Consejo de Ministros y luego en la Diputación Permanente".

"Yo no sé como no se le cae la cara de vergüenza. Sí lo sé, hay que tener vergüenza para que se te pueda caer la cara de vergüenza. De hecho, no esperamos nada de su intervención porque jamás debió ser ministro del Gobierno de España", ha añadido Álvarez de Toledo.

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En esta línea, ha asegurado que "Óscar Puente encarna la política tóxica, la política en su peor expresión, la política del guerracivilismo del enfrentamiento, del matonismo, de la brutalidad, del bloqueo, de la falta de acuerdoli, de la falta de competencia, de la falta de decencia en la vida pública". EFE

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