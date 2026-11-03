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103-90. Los Knicks se llevan su decimoquinto derbi consecutivo

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Chicago (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Los New York Knicks recuperaron sensaciones este lunes con una victoria por 103-90 ante los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández y prolongaron a quince su racha de triunfos consecutivos en el derbi neoyorquino.

Landry Shamet lideró a los Knicks con 22 puntos desde el banquillo, con cuatro triples en seis intentos. Jalen Brunson añadió diecinueve tantos, OG Anunoby aportó dieciocho y Karl-Anthony Towns sumó once puntos, 16 rebotes y cinco asistencias.

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Los vigentes campeones de la NBA consiguieron su tercera victoria en siete partidos después de perder el viernes en Philadelphia.

Los Nets no derrotan a sus vecinos desde el 28 de enero de 2023, poco antes de las salidas de Kevin Durant y Kyrie Irving. La pasada temporada, los Knicks les infligieron un 120-66 que abrió una racha de ocho victorias y contribuyó a relanzarlos hacia su primer título desde 1973.

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Los Nets terminaron el tercer período con cuatro puntos de ventaja (75-79), pero se hundieron en el último cuarto con un parcial de 28-11 a favor de los Knicks.

Julius Randle, exjugador de los Knicks, terminó con 21 puntos y once rebotes. Michael Porter Jr. añadió dieciocho tantos y Nolan Traore, diecisiete.

Los Nets sufrieron su sexta derrota en siete encuentros, un día después de estrenar su casillero de victorias en Indiana.

La NBA tiene quince partidos programados este lunes y no organizará encuentros el martes por las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, para fomentar la participación electoral. EFE

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