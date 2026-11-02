Vox dice que el apagón en La Palma es "un signo más" de la "tercermundización" de España

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que el apagón en La Palma es "un signo más" de la "tercermundización" de España que, a su juicio, ha traído el Gobierno del PSOE y Sumar.

"Es un signo más de lo que ha traído el PSOE. Hace años era imposible asistir a apagones", ha dicho en declaraciones a los medios desde Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

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En ese sentido, Garriga ha prometido recuperar el "sentido común" en las políticas energéticas si Vox "tiene la fuerza suficiente" tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por otro lado, y sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha afirmado que el ejecutivo central ha convertido los trenes en "una ruleta rusa" para los españoles.

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Así, Garriga ha acusado al presidente de Adif de haberse negado a incrementar las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las infraestructuras.

El secretario general de Vox también ha prometido "restablecer" la seguridad de los trenes y auditar todos los kilómetros de la red ferroviaria si su partido logra la suficiente "fuerza" en las elecciones. EFE

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