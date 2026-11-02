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Un funcionario de Puerto III sufre lesiones tras la agresión de un interno

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El Puerto de Santa María (Cádiz), 2 nov (EFE).- Un funcionario de la prisión de Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha resultado lesionado tras sufrir una agresión por parte de un interno que se abalanzó sobre él durante un traslado a una zona de seguridad.

Según ha denunciado el sindicato CSIF en un comunicado, el trabajador sufrió lesiones en un brazo y una muñeca, además de diversas contusiones, y requirió ser escayolado.

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Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 31 de octubre, cuando varios funcionarios trasladaban al interno, que supuestamente estaba sufriendo un ataque epiléptico. Durante el operativo, el recluso se abalanzó por sorpresa sobre uno de los trabajadores y lo agarró del cuello.

La intervención de otros funcionarios permitió reducir al interno, aunque uno de los trabajadores resultó herido y tuvo que ser atendido por las lesiones sufridas, entre ellas un brazo escayolado, una lesión en la muñeca y distintas contusiones. Tras el incidente, el recluso fue trasladado al departamento de aislamiento.

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El mismo interno ya había protagonizado un episodio violento el día anterior, cuando, según CSIF, trató de agredir al médico del centro penitenciario.

Ante estos hechos, el sindicato ha solicitado a la dirección de Puerto III que revise la clasificación penitenciaria del recluso para que pase del segundo al primer grado, el régimen más restrictivo, y que sea trasladado a otra prisión.

CSIF ha vuelto a denunciar la falta de medidas suficientes para prevenir las agresiones a los trabajadores de las cárceles y ha reclamado a Instituciones Penitenciarias un refuerzo de las plantillas y de los medios disponibles para garantizar la seguridad del personal.

La organización sindical también ha alertado de la necesidad de cubrir las vacantes de personal médico en los centros penitenciarios, ante el aumento de la población reclusa y la presencia de patologías relacionadas con la salud mental y las adicciones a sustancias estupefacientes. EFE

fjs/av/oli

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