Toni Comín (Junts) enfría su posible ingreso como eurodiputado en el grupo liberal Renew

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Barcelona, 02 nov (EFE).- El eurodiputado de Junts Toni Comín ha enfriado este lunes su posible ingreso como eurodiputado en el grupo liberal de Renew, tras recordar que Junts es una formación "transversal" con distintas corrientes ideológicas dentro.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recordado que él pertenece a la corriente de izquierdas del partido y ha sostenido que la mayoritaria es la "socialdemócrata", por delante de la liberal.

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"Mi trabajo es intentar influir al máximo sin romper las costuras de un partido tan complicado, en ese sentido, técnicamente hablando. Es un partido que debe intentar mantener la unidad política de gente de perfiles ideológicos distintos", ha dicho.

Así, ha defendido ser "lo más coherente posible" con sus posiciones, pero "entendiendo que no se debe llevar la tensión interna a niveles insostenibles".

En todo caso, Comín ha separado el hecho de que Junts haya firmado recientemente un acuerdo de integración en el Partido Demócrata Europeo -vinculado a Renew- de su posible ingreso como eurodiputado en el grupo de los liberales.

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Además, ha recordado que "la mayoría" de los eurodiputados de ese grupo votaron a favor del suplicatorio para que el Supremo le juzgara por el 1-O y ha advertido de que, ahora mismo, "el núcleo duro" del grupo es el macronismo, "un espacio político en descomposición".

Por otro lado, y preguntado sobre las denuncias internas contra él ante el Parlamento Europeo por presunto acoso sexual, ha asegurado que es "una denuncia falsa" y que tiene "pruebas sobradas" para demostrarlo. EFE

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