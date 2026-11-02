Espana agencias

Toni Comín (Junts) enfría su posible ingreso como eurodiputado en el grupo liberal Renew

Guardar

Barcelona, 02 nov (EFE).- El eurodiputado de Junts Toni Comín ha enfriado este lunes su posible ingreso como eurodiputado en el grupo liberal de Renew, tras recordar que Junts es una formación "transversal" con distintas corrientes ideológicas dentro.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recordado que él pertenece a la corriente de izquierdas del partido y ha sostenido que la mayoritaria es la "socialdemócrata", por delante de la liberal.

PUBLICIDAD

"Mi trabajo es intentar influir al máximo sin romper las costuras de un partido tan complicado, en ese sentido, técnicamente hablando. Es un partido que debe intentar mantener la unidad política de gente de perfiles ideológicos distintos", ha dicho.

Así, ha defendido ser "lo más coherente posible" con sus posiciones, pero "entendiendo que no se debe llevar la tensión interna a niveles insostenibles".

En todo caso, Comín ha separado el hecho de que Junts haya firmado recientemente un acuerdo de integración en el Partido Demócrata Europeo -vinculado a Renew- de su posible ingreso como eurodiputado en el grupo de los liberales.

PUBLICIDAD

Además, ha recordado que "la mayoría" de los eurodiputados de ese grupo votaron a favor del suplicatorio para que el Supremo le juzgara por el 1-O y ha advertido de que, ahora mismo, "el núcleo duro" del grupo es el macronismo, "un espacio político en descomposición".

Por otro lado, y preguntado sobre las denuncias internas contra él ante el Parlamento Europeo por presunto acoso sexual, ha asegurado que es "una denuncia falsa" y que tiene "pruebas sobradas" para demostrarlo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iryo pide cambiar los protocolos de seguridad a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

La operadora reclama que, ante fallos en el sistema LZB, los trenes solo reanuden la marcha bajo el régimen de “marcha a la vista”, con un límite de 40 km/h

Iryo pide cambiar los protocolos de seguridad a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La Generalitat exige a las tres plataformas sus protocolos de seguridad y evalúa posibles sanciones si detecta incumplimientos

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 2 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 2 noviembre

Un año de prisión por intentar vender 43.000 jamones “no aptos para consumo” afectados por el incendio de un secadero de Monesterio (Badajoz)

El incendio contaminó las patas con sustancias potencialmente cancerígenas, jamones que debieron incinerarse, pero que acabaron lavados y reetiquetados en empresas de Aroche y Jabugo

Un año de prisión por intentar vender 43.000 jamones “no aptos para consumo” afectados por el incendio de un secadero de Monesterio (Badajoz)

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

El real decreto, que se aprobará en Consejo de Ministros este mismo martes, será muy similar al diseñado para las víctimas en el accidente de Adamuz

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones