Siete detenidos en un golpe a una red de narcos de Mataró que tenía un arsenal de armas

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La Policía Nacional y la Policía Local de Mataró (Barcelona) han detenido a siete personas en una operación conjunta en la que han desarticulado un entramado criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana y al que han intervenido 3.000 plantas de esa sustancia y un arsenal de armas, como un fusil AK-47.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional, además de las 3.000 plantas de marihuana y un kilo de cogollos, a la red ahora desarticulada se le ha decomisado también dos pistolas de 9 milímetros con munición semiblindada, una pistola simulada, un fusil AK-47, cinco inhibidores de frecuencia, dos puños americanos, varias defensas extensibles y un bate de béisbol.

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La organización criminal se dedicaba presuntamente al cultivo 'indoor' y a la distribución de marihuana en varias localidades de Barcelona para su posterior distribución en el mercado negro europeo, según la policía.

Los siete detenidos están acusados de los delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

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En la operación también se ha intervenido 5.000 euros en efectivo, tres vehículos, una motocicleta y abundante material utilizado para el cultivo de plantaciones en el interior. EFE.

(Vídeo)